Баскетбол
21.05.2024, 18:23

ПРЯМОЙ ЭФИР на DELFI TV | ЧЭ по баскетболу: сможет ли „Садам“ сравнять счет в бронзовой серии с рапласким клубом?

 
ФОТО: Siim Solman | Delfi Meedia

Сегодня, во втором матче бронзовой серии чемпионата Эстонии по баскетболу раплаский клуб „Авис Утилитас“ сыграет дома с пярнуской командой „Садам“. Матч начнется в 19:00.

Первый матч бронзовой серии, который состоялся в Пярну, превратился в триллер. В пятничном матче „Авис Утилатас“ выиграл со счетом 68:59 и повел в серии со счетом 1:0.

Ассистент тренера „Садама“ Мартин Мюйрсепп перед второй игрой серии подчеркнул, что главное - улучшить точность бросков. „Важна командная работа, мы должны быть готовы драться и бросать с игры с точностью не менее 30%. У нас все здоровы, и мы будем внимательно следить за Торми Нийтсем“, — проанализировал тренер.

Ознакомься с пакетами Delfi
Оставить комментарий Читать комментарии
RusDelfi
Поделиться
Комментарии