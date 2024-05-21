ПРЯМОЙ ЭФИР на DELFI TV | ЧЭ по баскетболу: сможет ли „Садам“ сравнять счет в бронзовой серии с рапласким клубом?

Первый матч бронзовой серии, который состоялся в Пярну, превратился в триллер. В пятничном матче „Авис Утилатас“ выиграл со счетом 68:59 и повел в серии со счетом 1:0.

Ассистент тренера „Садама“ Мартин Мюйрсепп перед второй игрой серии подчеркнул, что главное - улучшить точность бросков. „Важна командная работа, мы должны быть готовы драться и бросать с игры с точностью не менее 30%. У нас все здоровы, и мы будем внимательно следить за Торми Нийтсем“, — проанализировал тренер.