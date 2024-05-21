21.05.2024, 18:23
ПРЯМОЙ ЭФИР на DELFI TV | ЧЭ по баскетболу: сможет ли „Садам“ сравнять счет в бронзовой серии с рапласким клубом?
ФОТО: | Delfi Meedia
Сегодня, во втором матче бронзовой серии чемпионата Эстонии по баскетболу раплаский клуб „Авис Утилитас“ сыграет дома с пярнуской командой „Садам“. Матч начнется в 19:00.
Первый матч бронзовой серии, который состоялся в Пярну, превратился в триллер. В пятничном матче „Авис Утилатас“ выиграл со счетом 68:59 и повел в серии со счетом 1:0.
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