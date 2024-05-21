Бензема разочарован в уровне футбола в Саудовской Аравии

Отмечает, что 36-летний футболист разочарован уровнем чемпионата страны, недостатком профессионализма и инфраструктурой, пишет РБК.

Тем не менее Бензема будет затруднительно уйти из команды, так как его контракт рассчитан до 2026 года, а власти Саудовской Аравии считают француза одним из главных лиц чемпионата страны. В лучшем случае футболисту могут позволить перейти в другой саудовский клуб.

Бензема перешел в „Аль-Иттихад“ летом 2023 года. В Саудовской Аравии форвард забил 13 голов в 29 матчах. Последний месяц он пропустил из-за травмы.

В январе Бензема отстраняли от тренировочного сбора в ОАЭ из-за того, что футболист не смог вовремя вернуться в расположение клуба.

“Аль-Иттихад“, прошлогодний чемпион, занимает в этом сезоне лишь пятое место в турнирной таблице чемпионата Саудовской Аравии. „Аль-Хилаль“ досрочно завоевал чемпионство.

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