Грядет волна сокращений? Осиновский считает, что городским властям необходимо сократить численность персонала

На сегодняшней пресс-конференции управы, Осиновский заявил, что численность сотрудников уже в определенной степени уменьшена. К примеру с упразднением городских СМИ, потеряют работу 40 человек. Мэр отметил, что таким образом город сэкономит 1,7 миллиона евро в год.

Осиновский уточнил, что в последние годы количество работников городской системы увеличивалось. Речь идет об увеличении штата примерно на 100 человек ежегодно. „Разумеется, мы понимаем, что городская система, в которой уже работает более 13 тысяч человек, не может расти такими темпами. Это не добавляет ей устойчивости“.