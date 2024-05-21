Новости Эстонии
21.05.2024, 20:11

Грядет волна сокращений? Осиновский считает, что городским властям необходимо сократить численность персонала

 (17)
ФОТО: Ilmar Saabas | Delfi Meedia

Городская система Таллинна расширяется с каждым годом. Новая правящая коалиция считает, что так продолжаться не может. Мэр Евгений Осиновский (Социал-демократическая партия) заявил, что летом руководителям городских учреждений предстоит придумать, как результативно выполнять работу с меньшим количеством людей.

На сегодняшней пресс-конференции управы, Осиновский заявил, что численность сотрудников уже в определенной степени уменьшена. К примеру с упразднением городских СМИ, потеряют работу 40 человек. Мэр отметил, что таким образом город сэкономит 1,7 миллиона евро в год.

Осиновский уточнил, что в последние годы количество работников городской системы увеличивалось. Речь идет об увеличении штата примерно на 100 человек ежегодно. „Разумеется, мы понимаем, что городская система, в которой уже работает более 13 тысяч человек, не может расти такими темпами. Это не добавляет ей устойчивости“.

Ознакомься с пакетами Delfi
Оставить комментарий Читать комментарии (17)
RusDelfi
Поделиться
Комментарии