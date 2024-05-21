21.05.2024, 20:11
Грядет волна сокращений? Осиновский считает, что городским властям необходимо сократить численность персонала(17)
ФОТО: | Delfi Meedia
Городская система Таллинна расширяется с каждым годом. Новая правящая коалиция считает, что так продолжаться не может. Мэр Евгений Осиновский (Социал-демократическая партия) заявил, что летом руководителям городских учреждений предстоит придумать, как результативно выполнять работу с меньшим количеством людей.
На сегодняшней пресс-конференции управы, Осиновский заявил, что численность сотрудников уже в определенной степени уменьшена. К примеру с упразднением городских СМИ, потеряют работу 40 человек. Мэр отметил, что таким образом город сэкономит 1,7 миллиона евро в год.
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