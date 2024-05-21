МНЕНИЕ | Когда настанет время выборов в Украине?

Возникает также вопрос безопасности избирателей и других участников избирательного процесса. Россия ежедневно продолжает ракетный террор практически по всем регионам Украины. Условия постоянной угрозы ракетных или других обстрелов не могут обеспечить безопасность для избирателей, кандидатов, членов избирательных комиссий, наблюдателей и других субъектов, в том числе при осуществлении агитации, а также соблюдения законности и правопорядка, общепризнанных международных стандартов обеспечения прав человека и принципов избирательного права. К тому же страх за собственное здоровье и жизнь, безусловно, скажется и на явке избирателей на избирательные участки в день голосования. Кроме того, ставится под вопрос возможность реализации избирательных прав граждан Украины из военнослужащих. Существующие на сегодняшний день в избирательном законодательстве правила не обеспечат в полном объеме голосования этой категории граждан.

Невозможность проведения выборов по международным демократическим стандартам и действующему законодательству в связи с боевыми действиями на территории Украины понятна, так как выборы в условиях военного положения не будут отражать реальное состояние волеизъявления всех граждан Украины, не учитывать голоса избирателей с временно оккупированных территорий Украины в частности Крыма, и части Запорожской, Херсонской, Донецкой и Луганской областей, а также районов ведения боевых действий.

Особенно активно подогревает ситуацию российская пропаганда, которая ещё заранее начала говорить о нелегитимности действующего президента Владимира Зеленского. Аналогичную позицию декларируют и некоторые политики из числа стран сателлитов России типа А. Лукашенко. Между тем, влиятельное британское издание The Economist соглашается с тем, что ключевым положением в нынешнем определении легитимности президента Украины является статья 108 Конституции Украины, согласно которой президент выполняет полномочия до вступления в должность новоизбранного президента, при этом, во время действия военного положения проведение выборов запрещено. Авторы издания четко артикулируют, что, несмотря на попытки РФ дискредитировать В. Зеленского, он фактически останется у власти, пока действует военное положение.

Выборы во время действия военного положения запрещены законом и технически невозможны. Одновременно с приходом 20 мая 2024 года, всё больше споров идёт вокруг вопроса о возможностях проведения в Украине очередных президентских выборов и легитимности В. Зеленского. И хотя внутри страны этот вопрос не является проблемным, так как абсолютное большинство представителей политических партий и простых граждан понимают практическую невозможность проведения выборов во время боевых действий, но невооруженным глазом наблюдаются попытки представителей России и отдельных иностранных государств раздуть этот вопрос в большую проблему.

Венецианская комиссия стоит на позиции, что военнослужащие должны, по возможности, голосовать по месту жительства, а если нет, целесообразно зарегистрировать их для голосования на избирательном участке вблизи места их дислокации. А там кровавые боевые столкновения ежедневно. Следует также учитывать и необходимость обеспечить военнослужащим возможность воспользоваться правом быть кандидатом на соответствующих выборах. Кроме того, в мире насчитывается около 6,5 млн граждан Украины, которые вынуждены были из-за войны покинуть Украину. Также в Украине 4,9 млн. внутренне перемещенных лиц. Всё это практически делает невозможным проведение демократических выборов в таких условиях.

Ещё одним вызовом, связанным с организацией выборов, является разрушенная избирательная инфраструктура. Во время вооруженной агрессии РФ всего разрушено или повреждено 7434 избирательных участка, а это более 22% от всех. В условиях боевых действий нет возможности организовать полноценную предвыборную агитацию, встречи кандидатов с избирателями, проводить массовые мероприятия. Это поставит участников выборов в неравные условия и станет основанием для сомнений в демократичности волеизъявления. На территории активных боевых действий также нет возможности создать избирательные участки, отсутствует возможность существования политических ячеек партий и соответствующих общественных организаций, осуществляющих наблюдение за выборами.

В мире есть случаи проведения выборов во время войны. Во время Второй мировой войны выборы проводились в Великобритании и США, но на территории этих стран не происходили боевые действия. К тому же, стандарты демократических выборов в первой половине ХХ века отличаются от нынешних. Ситуация в Афганистане и Ираке, где проводились выборы во время боевых действий, также принципиально отличалась от ситуации в Украине. Помним и о выборах в Хорватии в 1992 и 1995 годах во время Отечественной войны, а также избирательной кампании в Украине в 2014 году.

Однако сейчас Украина ожидает одно из самых опасных наступлений российской армии, являющейся сильнейшей армией в Европе, и уже практически начавшей продвижение на Харьковщине. Но российская армия – это не радикальные исламисты и не сербские сепаратисты. Кроме того, нынешние боевые столкновения в сотни раз интенсивнее тех на Донбассе в июне 2014 г. Поэтому реальное проведение выборов станет возможным только после фактической деоккупации временно оккупированных территорий и завершения войны. Украина как демократическая страна стремится провести настоящие выборы и волеизъявление граждан, а не имитацию выборов, как их провел Кремль в марте 2024 года.

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