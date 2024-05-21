ФОТО | Видели аварию в Ласнамяэ? Сообщите в полицию!

В субботу, 18 мая, произошло дорожно-транспортное происшествие на перекрестке улиц Ласнамяэ и Маяка, где 37-летний мужчина обеспечивал безопасность на переходе в рамках мероприятия Tour d’ÖÖ. Рядом с волонтером находился красный велосипед, сам он был одет в светоотражающий жилет.

По предварительным данным, в 20:50 черный внедорожник BMW наехал на красный велосипед, который отклонился на ногу волонтеру, в результате чего тот получил травму. После столкновения автомобиль сдал назад и ускорился в сторону улицы Маяка.

Личность водителя BMW установлена, однако для выяснения обстоятельств аварии полиция просит всех, кто стал ее свидетелем или имеет соответствующую видеозапись, сообщить об этом по электронной почте ille.parnoja@politsei.ee или телефону 612 5639.

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