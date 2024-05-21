В Израиле пробили рекордную серию пенальти из 56 ударов

Основное и дополнительное время завершилось со счетом 2:2, в серии пенальти „Димона“ победила со счетом 23:22. Всего команды нанесли 56 ударов, пишет РБК.

В Книге рекордов Гиннесса самая продолжительная серия пенальти сейчас составляет 48 ударов. Это произошло в 2005 году в финале Кубка Намибии, когда „Палас“ обыграл „Сивикс“ (2:2, 17:16 — по пенальти).

Два года назад в Англии в матче турнира Ernest Armstrong Memorial Cup любительские клубы „Вашингтон“ и „Бедлингтон“ пробили на двоих 54 пенальти.

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