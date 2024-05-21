МНЕНИЕ | Хор пораженцев принуждает Украину просить мира у Путина

К хору пораженцев имени Арестовича присоединенился Ходорковский: „Господа, вы практически проиграли войну в Украине“. Пророчит сдачу Харькова и Одессы и т.д.

Идет планомерная кампания по принуждению Украины к тому, чтобы она унизительно запросила мира у Путина (а он потребует капитуляцию). Организована эта кампания, вероятно, российскими и некоторыми украинским олигархами: Абрамовичем (засветился), возможно, Фридманом, Пинчуком и др. Всем им страшно надоела война и санкции. Хотят вернутся к своей довоенной жизни ценой сдачи Украины, в которую не верят, будучи ментальными торгашами, тупо считая ресурсы сторон, но не понимая в принципе, что такое боевой дух нации.

В этой кампании активно используют российских как бы оппозиционных спикеров (включая бывших коллег по олигархическому цеху), а также западных журналистов и некоторых украинских общественных деятелей.

Ничего у них не получится. Украина не может проиграть. Это был бы пролог к атаке России на НАТО и глобальной катастрофе, которую свободный мир не допустит.

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