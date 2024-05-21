Выборы в Европарламент: смотрите, какие партии и кандидаты самые популярные!

По данным проведенного MTÜ Ühiskonnauuringute Instituut и исследовательской компанией Norstat Eesti AS промежуточного опроса относительно предпочтений на выборах в Европейский парламент, Марину Кальюранд поддерживают 15,2%, Урмаса Паэта – 13,4% и Яака Мадисона - 9,9% граждан, имеющих право голоса.

Респондентам было предложено назвать, какого кандидата они бы предпочли, если бы выборы в Европарламент состоялись в следующее воскресенье. За тремя наиболее популярными кандидатами следуют Рихо Террас (7,6%), Михаил Кылварт (6%) и Юри Ратас (6%). Самым популярным одиночным кандидатом является Танель Тальве (1,4%).

Среди политических партий, благодаря росту популярности Юри Ратаса, наибольшую поддержку сейчас имеет Isamaa (21,3%), за ней следуют СДПЭ (19,3%) и Партия реформ (19,1%) с почти равной поддержкой. В тройку лидеров не вошли EKRE (14,2%), Центристская партия (11,5%), Праые (4,3%) и Eesti 200 (3,8%).

В опросе приняли участие 2005 граждан, имеющих право голоса.

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