Сборную Литвы по футболу оштрафовали из-за отказа играть с Беларусью

Жеребьевка отбора на Евро-2025 свела Литву в одной группе с Беларусью. Однако балтийская сборная отказалась выходить на поле против страны, которая участвует в развязанной Россией войне против Украины.

Сборная Литвы должна была провести поединки с Беларусью 31 мая и 4 июня, однако эти матчи официально отменены.

Это подтвердил УЕФА в официальном письме Литовской футбольной федерации (ЛФФ). Команду накажут техническими поражениями в двух поединках, а федерацию оштрафуют на 5 тысяч евро

„Санкции и денежные штрафы – не главное, важно было еще раз напомнить позицию ЛФФ по войне и агрессоров“, – заявил президент федерации Эдгараса Станкявичюса.

На данный момент женская сборная Литвы занимает в своей отборочной группе второе место. Они провели два поединка, в которых обыграли Кипр (1:0) и сыграли вничью с Грузией (2:2).

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram,Instagram и даже в TikTok.