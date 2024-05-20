Соцдемы ищут нового кандидата на пост старейшины Ласнамяэ(3)
Татьяна Лаврова, которую социал-демократы предложили на должность старейшины Ласнамяэ, сняла свою кандидатуру на фоне скандала. Коалиционные партии Таллинна это решение поддержали, поскольку, по их мнению, высказывания Лавровой не соответствовали должности старейшины крупнейшего столичного района, пишет Rus.err.ee.
„Это, в первую очередь, было решение самой Татьяны. Она почувствовала, что в такой ситуации, когда давление общественности очень велико, не лучшее время для начала работы в должности старейшины Ласнамяэ. Она приняла это решение, а мы его уважаем“, - сказала вице-мэр Таллинна Мадле Липпус (СДП).
В частности критиковали Татьяну за проведение ежегодной акции акции „Поможем ветеранам“, обвиняли ее и в написании письма Владимиру Путину для проведения уборки на территории аннексированного Крыма.
„Мы рады, что социал-демократы решили, что будут искать нового кандидата на роль старейшины. Поскольку позиция и заявления Татьяны Лавровой, были ли они неудачными или нет, вызывали беспокойство по содержанию“, - отметил вице-мэр Таллинна Пяртель-Пеэтер Пере (Партия реформ).
Социал-демократическая партия будет искать других кандидатов на должность старейшины крупнейшего района Таллинна - Ласнамяэ. Когда они выдвинут новую кандидатуру и кто мог бы претендовать на эту должность, пока неизвестно.
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