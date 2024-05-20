Соцдемы ищут нового кандидата на пост старейшины Ласнамяэ

„Это, в первую очередь, было решение самой Татьяны. Она почувствовала, что в такой ситуации, когда давление общественности очень велико, не лучшее время для начала работы в должности старейшины Ласнамяэ. Она приняла это решение, а мы его уважаем“, - сказала вице-мэр Таллинна Мадле Липпус (СДП).

В частности критиковали Татьяну за проведение ежегодной акции акции „Поможем ветеранам“, обвиняли ее и в написании письма Владимиру Путину для проведения уборки на территории аннексированного Крыма.

„Мы рады, что социал-демократы решили, что будут искать нового кандидата на роль старейшины. Поскольку позиция и заявления Татьяны Лавровой, были ли они неудачными или нет, вызывали беспокойство по содержанию“, - отметил вице-мэр Таллинна Пяртель-Пеэтер Пере (Партия реформ).

Социал-демократическая партия будет искать других кандидатов на должность старейшины крупнейшего района Таллинна - Ласнамяэ. Когда они выдвинут новую кандидатуру и кто мог бы претендовать на эту должность, пока неизвестно.

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