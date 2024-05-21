21.05.2024, 15:51
Нарвский депутат решил проучить детей, сорвавших цветы с клумбы, и опубликовал их фото в соцсетях. Законно ли это?(14)
ФОТО: Delfi Meedia
Несколько дней назад депутат Нарвского горсобрания и педагог Юрий Рауд выставил в открытый доступ в социальных сетях пост, в котором осуждал действия двух маленьких девочек, сорвавших цветы с городской клумбы. Сопроводив это фотографиями детей.
На одной из фотографий Юрий Рауд закрыл лицо, однако другое фото не заретушировано, и несмотря на то, что девочка повернута боком, она вполне узнаваема. Особенно в таком небольшом городе, как Нарва.
Эти действия депутата и педагога возмутили общественного деятеля и работника полиции Елену Пазилину, которая попыталась защитить детей, написав под постом Рауда комментарий:
„Юрий, а почему вы не закрыли лицо у одной девочки на фотографии?
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