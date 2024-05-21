Нарвский депутат решил проучить детей, сорвавших цветы с клумбы, и опубликовал их фото в соцсетях. Законно ли это?

На одной из фотографий Юрий Рауд закрыл лицо, однако другое фото не заретушировано, и несмотря на то, что девочка повернута боком, она вполне узнаваема. Особенно в таком небольшом городе, как Нарва.

Эти действия депутата и педагога возмутили общественного деятеля и работника полиции Елену Пазилину, которая попыталась защитить детей, написав под постом Рауда комментарий:

„Юрий, а почему вы не закрыли лицо у одной девочки на фотографии?

Елена Пазилина отметила, что привлечь внимание общественности к обсуждаемой теме можно было бы и без выставления в публичное пространство фотографий детей.

Эта статья открыта только для подписчиков. NB! Если вы уже подписаны на Delfi, обновите веб-страницу или обратитесь в службу поддержки клиентов Уже заказано? Войти Ознакомься с пакетами Delfi Ознакомьтесь с возможностями оплаты