Мэр Вильнюса: мы обнаружили секретный туннель

„Ученые пока анализируют колодец, но мы надеемся, что в будущем он сможет стать удобным подземным переходом для жителей Вильнюса, который облегчит движение пешеходов и велосипедистов по проспекту Конституции. Такое соединение в городе необходимо, и оборудование его не с нуля позволит сделать это значительно быстрее и дешевле“, - написал Бенкунскас.

Пока ученые анализируют открытие мэра, депутат Сейма ЛитвыТомас Томилинас, родившийся в Вильнюсе, написал в Facebook, что он ’“все детство гулял по этому подземному переходу рядом с Национальной художественной галереей, который мэр назвал тайным“. „Это был обычный переход. Я не понимаю, неужели в самоуправлении не работают вильнюсцы, которым хотя бы 40 лет? Этот туннель закрыли предыдущие власти, т.к. их интересовали не пешеходы, а доходы от проектов недвижимости на правом берегу Нерис и движение транспорта, но как можно называть закрытый во времена Зуокаса (Артурас Зуокас - бывший мэр Вильнюса) туннель тайным? Так может и Зуокас не существовал? Может, это не человек, а недобрая легенда?“, - написал на своей странице в соцсети Facebook Томас Томилинас.