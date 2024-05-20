ВИДЕО | Воровский побеждает мощным нокаутом! Замбийский боец из Уэльса потерял ориентацию в пространстве после первого нокдауна

35-летний Воровский, который накануне на взвешивании и пресс-конференции заявил, что у него, вероятно, осталось не так много поединков, крайне агрессивно начал финальный раунд и за 2,33 секунды до конца боя мощным ударом отправил Сикву в нокдаун.

Генри Ротла, Каарел Косе и Майкел Астур, комментировавшие трансляцию на Delfi TV, были уверены, что замбиец не сможет продолжить бой, но чудом он поднялся на ноги, и рефери разрешил продолжить поединок, хотя, когда он встал, то обратил кулаки и свой взгляд не на Воровского, а на судью. Одним словом – он потерял ориентацию в пространстве. Мужественно выдержав следующие удары, казалось, что Сиква пришел в себя. За 1.19 он снова упал на пол, но на этот раз уже не встал.