20.05.2024, 19:47
ВИДЕО | Воровский побеждает мощным нокаутом! Замбийский боец из Уэльса потерял ориентацию в пространстве после первого нокдауна
ФОТО: | Delfi Meedia
Максим Воровский победил двукратного чемпиона мира по тайскому боксу из Замбии Чарли Сикву, который живет в Уэльсе и представляет Великобританию, в третьем раунде главного поединка вечера боев The League на глазах у 4400 зрителей в ледовом холле „Тондираба“ в субботу.
35-летний Воровский, который накануне на взвешивании и пресс-конференции заявил, что у него, вероятно, осталось не так много поединков, крайне агрессивно начал финальный раунд и за 2,33 секунды до конца боя мощным ударом отправил Сикву в нокдаун.
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