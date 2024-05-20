Ляэнеметс о Тоом: член Европарламента и один из лидеров Центристской партии защищает Кремль

„Речь идет об одном из лидером Центристской партии, которая решила пойти против Эстонского государства, чтобы защитить кремлевский режим и Патриарха Московского“, - сказал Ляэнеметс.

Тоом сообщила в понедельник, 20 мая, что инициированный под руководством Ляэнеметса вопрос с требованием к ЭПЦ МП отказаться от связи с Московским Патриархатом, должен перейти в правовое поле. „Для этого нужны соответствующие средства, особенно с учетом того, что государство уже наняло адвоката. Именно поэтому мы также провели переговоры, и адвокаты из адвокатского бюро Sirel & Partnerid Стивен-Христо Эвестус и Артур Князев, теперь будут работать с ЭПЦ МП“, - пояснила Тоом.

„Член Европарламента, один из лидеров Центристской партии таким образом защищает Кремль, нанимает адвокатов, тратит деньги в ситуации, когда у партии денег вообще нет, идут выборы - значит должно быть что-то очень важное, что нужно защитить, или должны быть какие-то очень прочные связи, почему это делается“, - отметил Ляэнеметс.

По мнению Ляэнеметса, отсутствие прямой военной пропаганды в церквях ЭПЦ МП не означает, что в их посланиях нет пропаганды так называемого „Русского мира“.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.