Ляэнеметс о Тоом: член Европарламента и один из лидеров Центристской партии защищает Кремль(9)
Министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс (СДП) сказал ERR, что он озадачен тем, что Яна Тоом нашла адвокатов, которые будут представлять Эстонскую православную церковь Московского патриархата (ЭПЦ МП) в переговорах с государством.
„Речь идет об одном из лидером Центристской партии, которая решила пойти против Эстонского государства, чтобы защитить кремлевский режим и Патриарха Московского“, - сказал Ляэнеметс.
Тоом сообщила в понедельник, 20 мая, что инициированный под руководством Ляэнеметса вопрос с требованием к ЭПЦ МП отказаться от связи с Московским Патриархатом, должен перейти в правовое поле. „Для этого нужны соответствующие средства, особенно с учетом того, что государство уже наняло адвоката. Именно поэтому мы также провели переговоры, и адвокаты из адвокатского бюро Sirel & Partnerid Стивен-Христо Эвестус и Артур Князев, теперь будут работать с ЭПЦ МП“, - пояснила Тоом.
„Член Европарламента, один из лидеров Центристской партии таким образом защищает Кремль, нанимает адвокатов, тратит деньги в ситуации, когда у партии денег вообще нет, идут выборы - значит должно быть что-то очень важное, что нужно защитить, или должны быть какие-то очень прочные связи, почему это делается“, - отметил Ляэнеметс.
По мнению Ляэнеметса, отсутствие прямой военной пропаганды в церквях ЭПЦ МП не означает, что в их посланиях нет пропаганды так называемого „Русского мира“.
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