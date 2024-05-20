На шоссе столкнулись четыре автомобиля. Движение на месте происшествия перекрыто

Движение на месте происшествия перекрыто с 20-го километра до 26-го километра. Полиция просит по возможности избегать этого района. На месте движение перенаправлено.

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