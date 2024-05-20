Полиция ищет сбежавшего из дома 13-летнего мальчика

В воскресенье после обеда близкие сообщили в полицию, что 17 мая пропал 13-летний Йоозеп, который ушел из своего дома в волости Рыуге в Вырумаа и до сих пор туда не вернулся. Уходя из дома, мальчик упомянул, что отправляется в Выру, однако своей банковской картой он сегодня утром пользовался в Валга. Словесный портрет мальчика передан патрулям, и установление местонахождения ребенка продолжается.

Рост Йоозепа - 170 см, у него темные волосы. Уходя из дома, он был одет в белую футболку, белые шорты и кроссовки. На спине у него был черный рюкзак.

Полиция просит всех, кто где-то видел Йоозепа в прошедшие дни или заметит его сейчас, сообщить об этом в полицию по номеру 112.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.