Неожиданная травма: сильнейшая диск-гольфистка Эстонии получила травму во время ремонта

„С тяжелым сердцем я должен поделиться печальной новостью: я получила травму, которая не позволит мне играть в диск-гольф как минимум 4 недели“, — написала Таттар в Instagram.

„В результате нелепого несчастного случая при ремонте дома, я споткнулась о разбросанные вещи и сломала ребро. Проконсультировавшись с несколькими замечательными врачами, я решила сделать упор на восстановлении, в связи с чем снялась с Portland Open и Beaver State Fling“.

Таттар надеется вернуться к соревнованиям в середине июля. „Хотя я с нетерпением ждала поездку в США, я понимаю, что жизнь порой подбрасывает сюрпризы. Использую это время, чтобы вылечиться и стать сильнее. Скорее всего я возобновлю выступления на Krokhol Open начиная с 12 июля. Спасибо всем за безоговорочную поддержку!“ — добавила она.

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