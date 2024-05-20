Кая Каллас: отправка инструкторов НАТО в Украину не приведет к эскалации войны

„Я не могу себе представить, что если там кто-то пострадает, то те, кто послал своих людей, скажут: „Это пятая статья [о коллективной обороне]. Давайте бомбить Россию“. Это не так. Это не автоматически. Так что эти опасения необоснованны“, — заявила Каллас.

Глава эстонского правительства не считает, что отправка инструкторов в Украину спровоцирует Кремль на ответные меры: „Вся российская пропаганда — про войну с НАТО, поэтому им не нужны оправдания. Что бы мы ни делали на нашей стороне... Если они захотят напасть, они нападут“.

По словам Каллас, „есть страны, которые уже обучают [украинских] солдат на местах“. Отвечая на вопрос о возможной отправке войск в Украину, она напомнила, что в Эстонии это возможно с одобрения парламента. „Это открытые публичные дебаты, но я думаю, что сейчас нам не следует ничего исключать“, — добавила она.

С 2022 года страны НАТО на своей территории обучают украинских солдат, как пользоваться передаваемой Киеву военной техникой и вооружением. Отправка инструкторов непосредственно в Украину повысила бы эффективность этого обучения.

Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон несколько раз заявил, что допускает отправку французских военных в Украину, подчеркивая, что это лишь один из возможных сценариев.

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