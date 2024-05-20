Эффективный контент-маркетинг рождается в сотрудничестве

Хороший контент-маркетинг повышает видимость бренда и доверие к нему. Многим брендам регулярно публикуемый качественный контент помогает стать лидерами мнений в своих категориях. Например, если компания постоянно публикует информативные статьи и посты в блоге, читатели начинают видеть в ней надежный источник, что повышает узнаваемость и авторитет бренда.

Быть заметным в интернете непросто

Поисковые системы любят свежий и актуальный контент, но не спешат только с силу этого предлагать его читателю прежде других постов. Вот первая причина, почему лучше привлечь эксперта, чем готовить все самому и ждать результата.

Хорошо оптимизированный контент с правильными ключевыми словами имеет потенциал занять более высокие позиции в результатах поиска, что увеличит органический трафик на ваш сайт. Конечно, при условии, что содержание самого контент-маркетинга настолько высокого качества, чтобы привлечь целевую группу. Все это умеет делать Delfi.

При этом контент-маркетинг не только обеспечивает рост трафика, но и помогает направить потенциальных клиентов действовать желаемым образом. Хорошо спланированный контент может значительно повысить уровень вовлеченности. Например, статья, содержащая полезные советы, помогает принять осознанное решение о покупке, что увеличивает вероятность того, что будет выбрана именно предлагаемая вами услуга или товар.

С чего начать?

Для начала вам нужно знать свою целевую аудиторию. Прежде чем создавать контент, важно понять, на кого направлен контент-маркетинг, в чем нуждается и чего ожидает целевая аудитория. Чем больше вы знаете „свою публику“, тем более точный контент сможете ей предложить. Но безусловно ценный и актуальный контент! Тот, который решает проблемы, отвечает на вопросы и предоставляет необходимую информацию. Последовательность при этом имеет ключевое значение.

Чего следует избегать?