Глава Минспорта: Атлеты Украины - желанный объект провокаций

К сожалению, их число увеличивается практически ежедневно. По состоянию на сегодня, погибших спортсменов и тренеров, - и это лишь те, кто имел отношение к национальным сборным командам Украины, - 456. Разрушено более 500 объектов спортивной инфраструктуры и более 100 объектов молодежной инфраструктуры. Мы несем очень большие потери. Буквально на прошлой неделе погиб двукратный чемпион Европы по тяжелой атлетике, он занимал четвертую позицию на Олимпиаде в Рио (речь идет об Александре Пелешенко. - Ред.).

Мы поблагодарили наших коллег за то, что они сегодня действительно очень нас поддерживают, на заседании многие страны высказались в поддержку Украины и нашей позиции относительно допуска российских и белорусских спортсменов даже под нейтральным флагом. Потому что наши коллеги понимают: каждый такой атлет - это агент гибридного влияния российской пропаганды на международное спортивное сообщество, и общая позиция заключается в том, что пока продолжается война России против Украины, пока продолжается российское военное преступление, никаких представителей России и Беларуси на международных спортивных событиях быть не может. Мы также пригласили делегатов ЕС к участию в инаугурационном саммите мира для обсуждения формулы мира Владимира Зеленского как единственной возможной позиции по урегулированию и установлению устойчивого мира.

Матвей Бидный: Мы очень рады, что нас пригласили выступить на этом совете, для нас это очень важно, и мы понимаем, что каждое наше выступление привлекает внимание международного сообщества к событиям в Украине. В контексте спорта мы осветили то, что происходит в процессе подготовки наших национальных сборных команд, а также привели шокирующий пример, когда наши дети сегодня, играя в футбол в Харькове, попадают под вражеские ракетные обстрелы, страдают, получают ранения, теряют конечности. Весь мир должен понимать, что это все не где-то далеко, а совсем рядом: один час самолетом отсюда - и вы уже в центре таких ужасающих событий.

Элита украинского спорта сегодня с оружием в руках отстаивает нашу независимость и наше будущее. К сожалению, потери очень серьезные, но мы не должны останавливаться, мы должны бороться каждый на своем фронте. Наши герои сражаются на передовой, а наши спортивные герои выступают на международных соревнованиях, одерживают победы и рассказывают всему миру о том, что происходит, консолидируют международную поддержку вокруг Украины, и они - лучшие наши представители в этом вопросе.

- Как отреагировали ваши коллеги в Совете ЕС на трагические факты, о которых вы сообщили в своем докладе?

- Как я сказал, очень много было выступлений в поддержку, но все равно, когда мы говорим, чувствуется, что люди даже не осознают, что такое просыпаться утром от ракетных обстрелов, как звучит сирена воздушной тревоги, что такое прерывать тренировки по три раза, чтобы бежать в укрытие, а в случае с некоторыми нашими территориями, в частности, Харьковщины, даже нет смысла ничего прерывать, потому что ты просто не успеваешь побежать в укрытие. Я сегодня рассказывал, как наши ребята, играя на футбольной площадке, даже не успели среагировать, и один из них потерял ногу, все они ранены и находятся в больнице.

Это действительно шокирующие факты, и поэтому очень важно, чтобы каждый из них это понимал. Когда мы общались с немецким коллегой еще во время моего прошлого визита в Германию, он воодушевленно рассказывал о своих ожиданиях от Евро-2024. А я поделился с ним своими воспоминаниями о Евро-2012: мы точно так же ждали, мечтали о будущем, готовясь к проведению чемпионата. И даже в страшном сне никто не мог представить, что через 10 лет мы будем хоронить наших детей, прятаться от обстрелов, просыпаться от ракетных атак, что мы не сможем думать о спорте, об обычных вещах, которые нас вдохновляют, а будем думать о нашем выживании. Но даже в этих условиях быть сильными, бороться и отстраивать нашу Украину.