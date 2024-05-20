ФОТО | Спасатели два дня тушили в Ида-Вирумаа лесной пожар
По сообщению Спасательного департамента, два дня потребовалось спасателям на то, чтобы потушить масштабный лесной пожар, разгоревшийся в деревне Кукрузе волости Тойла Ида-Вируского уезда.
Сообщение о столбе дыма, поднимающегося на лесом, Центр тревоги передал в субботу, 18 мая, в 15.08. К тому времени, когда прибыли спасатели, пожар распространился на значительной территории. Работы по тушению продолжились в воскресенье, самый большой участок распространения огня охватил 5 гектаров.
В воскресенье активные работы по тушению пожара были приостановлены, на территории было организовано ночное дежурство, работы по тушению пожара продолжились в понедельник утром.
В тушении пожара участвовали члены спасательных команд из Ийзаку, Йыхви, Кивиыли, Кохтла-Ярве, Кунда, Раквере, Нарва и Силламяэ, а также добровольные спасатели из Мяэтагузе и Пуртсе и руководитель Йыхвиской патрульной службы.
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