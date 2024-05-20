ФОТО | Спасатели два дня тушили в Ида-Вирумаа лесной пожар

Сообщение о столбе дыма, поднимающегося на лесом, Центр тревоги передал в субботу, 18 мая, в 15.08. К тому времени, когда прибыли спасатели, пожар распространился на значительной территории. Работы по тушению продолжились в воскресенье, самый большой участок распространения огня охватил 5 гектаров.

В воскресенье активные работы по тушению пожара были приостановлены, на территории было организовано ночное дежурство, работы по тушению пожара продолжились в понедельник утром.

В тушении пожара участвовали члены спасательных команд из Ийзаку, Йыхви, Кивиыли, Кохтла-Ярве, Кунда, Раквере, Нарва и Силламяэ, а также добровольные спасатели из Мяэтагузе и Пуртсе и руководитель Йыхвиской патрульной службы.

Внимание! Спасательный департамент напоминает, что в настоящее время в Эстонии из-за засушливой погоды существует высокий риск возникновения пожаров, а также призывает людей быть предельно осторожными при передвижении на природе. Не пользуйтесь в лесу открытым огнем.

Не курите в лесу.

Не оставляйте в лесу стеклотару.

Не заходите в лес, если установлен знак, запрещающий находится в лесу.

Не используйте в лесу пиротехнику.

Заметив дым иди огонь, немедленно приступайте к тушению. Звоните по телефону 112, если вам нужна помощь.

Для тушения огня используйте большие ветки лиственных пород деревьев, связанные в пучок.

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