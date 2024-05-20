ФОТО и ВИДЕООБЗОР | ЧЭ по футболу: триумфальное возвращение „Нымме Калью“ на родной стадион, очередное поражение „Транса“ и прерванная голевая засуха „Левадии“

Городская команда „Пайде“ совершила камбэк в Тарту

Матч начался без раскачки и уже через десять секунд Ахмед Адебайо Башер нанес удар, но гостей спас Эбрима Джарджу. Меньше чем через минуту гости выбежали в контратаку, после которой Роби Саарма пробил рядом со штангой.

На 18-й минуте хозяева поля заработали пенальти, когда видеоарбитры увидели, что защитник „Пайде“ Никита Баранов сыграл рукой. Башер реализовал пенальти и вывел гостей вперед.

Однако через несколько минут футболисты „Таммеки“ сами подарили гол сопернику. Вратарь Рихард Аланд получил пас от партнера по команде, но не смог должным образом принять мяч, не попал по мячу и упал на землю. Саарма спокойно отправил мяч в пустые ворота. На 77-й минуте гости заработали пенальти, который реализовал Саарма.

Нарвский „Транс“ проиграл „Флоре“ и на протяжении семи матчей не знает вкуса побед

В первом тайме зрители голов не увидели. На 56-й минуте Тони Варьюнд, который вышел на замену на 55-й минуте, вывел „Флору“ вперед. На 73-й минуте Пьерр Ланди Каборе восстановил равновесие.

На 82-й минуте „Транс“ оказался в меньшинстве, так как прямую красную карточку получил капитан Ири. „Флора“ заработала пенальти, который реализовал Марк Андерс Лепик. На 95-й минуте Важа Немсадзе получил вторую желтую карточку и оставил нарвский „Транс“ вдевятером. В компенсированное время Марк Андерс Лепик оформил дубль и помог „Флоре“ выиграть со счетом 3:1.

Марк Андерс Лепик (11 голов) поднялся на первое место в списке бомбардиров нынешнего сезона. За ним следуют игрок „Пайде“ Роби Саарма (10) и нападающий „Нымме Калью“ Промис Давид (9).

„Нымме Калью“ отпраздновал возвращение на родной стадион уверенной победой над „Курессааре“

На 39-й минуте Промис Давид на глазах у 682 зрителей вывел „Нымме Калью“ вперед красивым дальним ударом. В конце первого тайма Промис Давид оформил дубль в ворота „Курессааре“. На 64-й минуте Александр Николаев сделал счет 3:0.