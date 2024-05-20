Жить нельзя страдать. В Эстонии произошли существенные изменения в лечении пациентов с мигренью

До сих пор пациентам помогало пероральное лечение и инъекции ботулотоксина, что, по словам Харк, означает, что каждые три месяца пациент получал 31–39 внутримышечных инъекций в область головы и шеи. С препаратом Ajovy требуется только одна подкожная инъекция в месяц, что гораздо удобнее и терпимее для пациентов.

„Если приступы головной боли – очень частые (не менее 15 дней в месяц) и предыдущее лечение не помогло, врач может назначить профилактическое лечение. С этой целью мы компенсируем инъекции ботулотоксина в стационаре, а с апреля этого года – эптинезумаб, – рассказывает специалист. – С января 2024 года компенсируем также действующее вещество фриманезумаб – биологический препарат (моноклональное антитело), направленный на предотвращение приступов мигрени путем воздействия на патогенез заболевания. Фреманезумаб компенсируют пациентам с хронической мигренью, которые не смогли пройти как минимум три предыдущих профилактических курса лечения“.

Среди так называемых „атацидов“, или лекарств от головной боли при мигрени, наиболее часто используются препараты триптанового ряда (суматриптан), а также римегепант, который компенсируют с октября прошлого года.

Геттер Харк , руководитель службы возмещения лекарств и управления рецептами Кассы здоровья, отмечает, что их ведомство возмещает широкий спектр лекарств от приступов мигрени, а также современные профилактические средства. На все рецептурные лекарства из аптек действует скидка 75% или 90%.

Переговоры с владельцем разрешения на продажу продолжались несколько лет, в результате с января лекарство внесено в список препаратов, компенсируемых Кассой здоровья. Для бюджета это будет означать расходы в размере 200 000 евро в год – ведь с диагнозом „хроническая мигрень“ в Эстонии живет более 11 000 человек. Предполагается, что благодаря компенсации препарат будет более для них доступен.

Действительно, в этом году возможности неврологов назначать лечение улучшились. Касса здоровья начала компенсировать стоимость биологического препарата Ajovy для лечения хронической мигрени.

Врач отмечает, что чрезмерное использование определенных лекарств, включая обезболивающие, такие как ибупрофен и парацетамол, в течение 15 или более дней в месяц, а также определенные лекарства от мигрени, если их используют в течение 10 и более дней в месяц, могут провоцировать приступ, поэтому существует четкая связь с приемом лекарств от головной боли.

„Некоторые продукты тоже могут вызвать приступы мигрени, – добавляет невролог. – Кофе, чай, цитрусовые, сыр, шоколад, орехи, а также помидоры, авокадо, алкоголь, копченые ветчина и колбаса“.

Также к факторам риска относятся гормональные колебания, например – связанные с менструальным циклом: обычно женщины в таких случаях описывают очень четкую связь с циклом. А также – высокий уровень стресса, он является известным провоцирующим фактором мигрени, но в еще большей степени – когда стресс начинает ослабевать, например в выходные дни. Стоит отметить также нерегулярный ритм сна и бодрствования, слишком долгий сон, яркий свет, громкие звуки и резкие запахи.

„Нельзя сказать, что мужчины не болеют мигренью. Однако это происходит примерно в два раза реже“, – пояснил Тоомсоо.

По словам врача, некоторые факторы повышают риск развития мигрени. В их числе – наследственность (если у членов семьи есть мигрень, это может увеличить риск) и пол (женщины более подвержены мигрени).

Однако людей, страдающих мигренью, также интересует, что провоцирует приступы, как вести себя во время них и какие средства можно использовать, если лекарства не помогают, или какие медикаменты вообще использовать.

„В последние годы появилось много новых разработок в развитии мигрени, а также в ее лечении. Лечение обычно направлено на уменьшение частоты, продолжительности и интенсивности приступов мигрени и улучшение качества жизни. Существуют инъекции, таблетки, которые можно вводить на язык, под язык или глотать. В частности, успешными оказались так называемые биологические препараты“, – отмечает невролог.

Доктор Тоомас Тоомсоо , основатель и руководитель неврологической клиники Confido и автор книги „Без мигрени с правильным питанием“, отмечает, что возможность назначать эффективное лекарство, которое пациенты смогут себе позволить благодаря более низкой цене, радует.

„Важно отметить, что речь идет не о количестве раз в день, потому что иногда вам приходится принимать лекарство несколько раз в день, поэтому важно количество именно дней, а не раз“, – пояснил невролог.

Как с этим жить?

Доктор Тоомсоо советует обратить внимание на образ жизни и внести в него позитивные изменения: регулярный сон и питание, управление стрессом.

„Ведение дневника питания помогает выявлять триггеры с учетом того, что вы ели накануне, и избегать их, – говорит он. – Профилактические препараты могут снизить частоту и тяжесть приступов мигрени. Врачи используют их в конкретных ситуациях – обычно, когда количество дней с мигренью в месяце составляет четыре и более дней. Некоторые методы физиотерапии могут облегчить симптомы – например, ручной лимфодренаж“.

Старший невролог в Клинике Тартуского университета и президент Эстонского общества головной боли Марк Брашинский отмечает, что во время приступов мигрени важно иметь под рукой наиболее эффективное лекарство (обычно таблетку), которое можно выбрать совместно с врачом или медсестрой, лечащей головную боль. Также полезно принимать препараты против тошноты.

„Чтобы легче перенести симптомы приступа мигрени, постарайтесь найти тихое, темное место, где вы сможете отдохнуть и попытаться расслабиться“, – рекомендует доктор.

По его словам, хотя мигрень нельзя полностью вылечить, ее симптомы можно облегчить и продлить периоды между приступами. Основная цель профилактического лечения – улучшить качество жизни человека с мигренью. Существует целый ряд методов, которые помогают держать симптомы мигрени под контролем.

Когда мигрень атакует

В случае начавшегося приступа неврологи рекомендуют отдых в темной, тихой комнате. Лекарства от мигрени, такие как триптаны, как и обычные обезболивающие, могут облегчить симптомы (их стоит всегда носить с собой). Применение холодного или теплого компресса может облегчить головную боль.

„Если начался приступ мигрени у близкого человека, важно проявить терпение, поддержку и понимание, предложить ему спокойную обстановку и помочь принять лекарство, если это необходимо“, – говорит доктор Брашинский.

Поддержка близкого человека во время приступов мигрени предполагает прежде всего понимание и терпение не только со стороны членов семьи, но и со стороны сослуживцев и коллег, друзей.

Мигрень в цифрах и ссылках • В 2023 году из бюджета Кассы здоровья было потрачено на компенсацию лекарств от мигрени 460 000 евро, в общей сложности ее получили 10 800 человек. • В Эстонии было проведено исследование распространенности головных болей среди взрослого населения. Согласно этому исследованию, общая распространенность первичных головных болей составляет 41,0%, мигрени – 17,7%, головных болей типа напряжения – 18,0%. • Полезную информацию можно найти на сайте Эстонского общества головной боли: • https://peavalu.ee/ • Различные материалы также представлены на сайте Ассоциации пациентов: • https://www.migreenjapeavalu.ee/patsiendile/ • Касса здоровья также недавно выпустила карманный справочник по мигрени, в котором можно найти советы, как распознать мигрень и справиться с ней

Симптомы мигрени Симптомы мигрени могут появиться до появления головной боли, непосредственно перед ней, во время или после. Хотя не все виды мигрени одинаковые, типичные симптомы включают в себя: • Боль от умеренной до сильной (как правило, она локализуется на одной стороне головы). • Головная боль пульсирующего характера. • Повышение интенсивности боли во время физической активности. • Неспособность из-за боли выполнять обычную деятельность. • Тошнота, рвота. • Повышенная чувствительность к свету и звуку. Мигрень с аурой – она развивается непосредственно перед или во время головной боли, но аура бывает не у всех. Аура проявляется следующими нарушениями восприятия: неприятные мысли или переживания, ощущение восприятия странные огней, сверкающих или мигающих, полосы в поле зрения, слепые пятна, ощущение покалывания иглами в руках или ногах, скованность в плечах, шее или конечностях, ощущение неприятных запахов. Для многих страдающих мигренью аура действует как предупреждение, сигнализируя, что скоро будет головная боль.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.