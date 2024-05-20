Жить нельзя страдать. В Эстонии произошли существенные изменения в лечении пациентов с мигренью(1)
Алена мучается мигренью с детства – и уже на протяжении 40 лет. „У меня приступы – по 2–3 дня, и на это время приходится брать больничный, – говорит она. – Эти дни, увы, теперь не оплачиваются, а приступы бывает один-два раза в месяц. Я слышала, что с этого года Касса здоровья компенсирует новое лекарство от мигрени. Расскажите, пожалуйста, как его получить?“
Действительно, в этом году возможности неврологов назначать лечение улучшились. Касса здоровья начала компенсировать стоимость биологического препарата Ajovy для лечения хронической мигрени.
Переговоры с владельцем разрешения на продажу продолжались несколько лет, в результате с января лекарство внесено в список препаратов, компенсируемых Кассой здоровья. Для бюджета это будет означать расходы в размере 200 000 евро в год – ведь с диагнозом „хроническая мигрень“ в Эстонии живет более 11 000 человек. Предполагается, что благодаря компенсации препарат будет более для них доступен.
Всего одна инъекция
Геттер Харк, руководитель службы возмещения лекарств и управления рецептами Кассы здоровья, отмечает, что их ведомство возмещает широкий спектр лекарств от приступов мигрени, а также современные профилактические средства. На все рецептурные лекарства из аптек действует скидка 75% или 90%.
Среди так называемых „атацидов“, или лекарств от головной боли при мигрени, наиболее часто используются препараты триптанового ряда (суматриптан), а также римегепант, который компенсируют с октября прошлого года.
„Если приступы головной боли – очень частые (не менее 15 дней в месяц) и предыдущее лечение не помогло, врач может назначить профилактическое лечение. С этой целью мы компенсируем инъекции ботулотоксина в стационаре, а с апреля этого года – эптинезумаб, – рассказывает специалист. – С января 2024 года компенсируем также действующее вещество фриманезумаб – биологический препарат (моноклональное антитело), направленный на предотвращение приступов мигрени путем воздействия на патогенез заболевания. Фреманезумаб компенсируют пациентам с хронической мигренью, которые не смогли пройти как минимум три предыдущих профилактических курса лечения“.
До сих пор пациентам помогало пероральное лечение и инъекции ботулотоксина, что, по словам Харк, означает, что каждые три месяца пациент получал 31–39 внутримышечных инъекций в область головы и шеи. С препаратом Ajovy требуется только одна подкожная инъекция в месяц, что гораздо удобнее и терпимее для пациентов.
Провокации повсюду
Доктор Тоомас Тоомсоо, основатель и руководитель неврологической клиники Confido и автор книги „Без мигрени с правильным питанием“, отмечает, что возможность назначать эффективное лекарство, которое пациенты смогут себе позволить благодаря более низкой цене, радует.
„В последние годы появилось много новых разработок в развитии мигрени, а также в ее лечении. Лечение обычно направлено на уменьшение частоты, продолжительности и интенсивности приступов мигрени и улучшение качества жизни. Существуют инъекции, таблетки, которые можно вводить на язык, под язык или глотать. В частности, успешными оказались так называемые биологические препараты“, – отмечает невролог.
Однако людей, страдающих мигренью, также интересует, что провоцирует приступы, как вести себя во время них и какие средства можно использовать, если лекарства не помогают, или какие медикаменты вообще использовать.
По словам врача, некоторые факторы повышают риск развития мигрени. В их числе – наследственность (если у членов семьи есть мигрень, это может увеличить риск) и пол (женщины более подвержены мигрени).
„Нельзя сказать, что мужчины не болеют мигренью. Однако это происходит примерно в два раза реже“, – пояснил Тоомсоо.
Также к факторам риска относятся гормональные колебания, например – связанные с менструальным циклом: обычно женщины в таких случаях описывают очень четкую связь с циклом. А также – высокий уровень стресса, он является известным провоцирующим фактором мигрени, но в еще большей степени – когда стресс начинает ослабевать, например в выходные дни. Стоит отметить также нерегулярный ритм сна и бодрствования, слишком долгий сон, яркий свет, громкие звуки и резкие запахи.
„Некоторые продукты тоже могут вызвать приступы мигрени, – добавляет невролог. – Кофе, чай, цитрусовые, сыр, шоколад, орехи, а также помидоры, авокадо, алкоголь, копченые ветчина и колбаса“.
Врач отмечает, что чрезмерное использование определенных лекарств, включая обезболивающие, такие как ибупрофен и парацетамол, в течение 15 или более дней в месяц, а также определенные лекарства от мигрени, если их используют в течение 10 и более дней в месяц, могут провоцировать приступ, поэтому существует четкая связь с приемом лекарств от головной боли.
„Важно отметить, что речь идет не о количестве раз в день, потому что иногда вам приходится принимать лекарство несколько раз в день, поэтому важно количество именно дней, а не раз“, – пояснил невролог.
Как с этим жить?
Доктор Тоомсоо советует обратить внимание на образ жизни и внести в него позитивные изменения: регулярный сон и питание, управление стрессом.
„Ведение дневника питания помогает выявлять триггеры с учетом того, что вы ели накануне, и избегать их, – говорит он. – Профилактические препараты могут снизить частоту и тяжесть приступов мигрени. Врачи используют их в конкретных ситуациях – обычно, когда количество дней с мигренью в месяце составляет четыре и более дней. Некоторые методы физиотерапии могут облегчить симптомы – например, ручной лимфодренаж“.
Старший невролог в Клинике Тартуского университета и президент Эстонского общества головной боли Марк Брашинский отмечает, что во время приступов мигрени важно иметь под рукой наиболее эффективное лекарство (обычно таблетку), которое можно выбрать совместно с врачом или медсестрой, лечащей головную боль. Также полезно принимать препараты против тошноты.
„Чтобы легче перенести симптомы приступа мигрени, постарайтесь найти тихое, темное место, где вы сможете отдохнуть и попытаться расслабиться“, – рекомендует доктор.
По его словам, хотя мигрень нельзя полностью вылечить, ее симптомы можно облегчить и продлить периоды между приступами. Основная цель профилактического лечения – улучшить качество жизни человека с мигренью. Существует целый ряд методов, которые помогают держать симптомы мигрени под контролем.
Когда мигрень атакует
В случае начавшегося приступа неврологи рекомендуют отдых в темной, тихой комнате. Лекарства от мигрени, такие как триптаны, как и обычные обезболивающие, могут облегчить симптомы (их стоит всегда носить с собой). Применение холодного или теплого компресса может облегчить головную боль.
„Если начался приступ мигрени у близкого человека, важно проявить терпение, поддержку и понимание, предложить ему спокойную обстановку и помочь принять лекарство, если это необходимо“, – говорит доктор Брашинский.
Поддержка близкого человека во время приступов мигрени предполагает прежде всего понимание и терпение не только со стороны членов семьи, но и со стороны сослуживцев и коллег, друзей.
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