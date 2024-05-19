ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (816-й день) | Военно-морские силы Украины уничтожили российский тральщик „Ковровец“

Генштаб ВСУ: ПВО сбили все 37 российских беспилотников, атаковавших Украину в ночь на 19 мая

Беспилотники типа Shahed-131/136 были сбиты над територией Киевской, Одесской, Николаевской, Сумской, Винницкой, Житомирской, Черкасской и Херсонской областей, сообщает Генштаб ВСУ.

Минобороны РФ: силы ПВО сбили 61 беспилотник и девять ракет ATACMS. В соцсетях сообщают об атаках на несколько НПЗ

Минобороны РФ сообщило, что в ночь на 19 мая силы ПВО сбили девять ракет ATACMS и один дрон над территорией аннексированного Крыма. Беспилотники также сбили над территориями Белгородской области и Краснодарского края.

Очевидцы такде сообщали о звуках взрывов и пожаре на НПЗ в Выборге Ленинградской области. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко заявил, что речь шла не об атаке беспилотников, а о „хлопке в связи с использованием пиротехнических средств“.

Военно-морские силы Украины сообщили, что уничтожили российский тральщик „Ковровец“

Никакие подробности атаки пока не приводятся. По информации сайта Flot.com, „Ковровец“ вошел в состав флота в 1974 году, выполнял задачи у побережья Западной Африки, в Персидском заливе и Средиземном море. Его экипаж — 68 человек.

Российская сторона сообщения о потере корабля не комментировала.

Российские войска атаковали место летнего отдыха в Харьковском районе. Есть раненые

Глава областной военной администрации Олег Синегубов сообщил, что в Малоданиловской общине Харьковского района „зафиксированы удары“, 27 человек пострадали, среди них — фельдшер „скорой помощи“ и двое полицейских. Погибли 6 человек.

Одна из погибших в пригороде Харькова — женщина на седьмом месяце беременности. Среди пострадавших в результате повторного удара — не только сотрудники „скорой“, но и полицейский.

Россияне атаковали Купянский район Харьковской области, погибли пять человек, девять пострадали