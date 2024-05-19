ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (816-й день) | Военно-морские силы Украины уничтожили российский тральщик „Ковровец“
Подводим итоги очередного дня войны.
Генштаб ВСУ: ПВО сбили все 37 российских беспилотников, атаковавших Украину в ночь на 19 мая
Беспилотники типа Shahed-131/136 были сбиты над територией Киевской, Одесской, Николаевской, Сумской, Винницкой, Житомирской, Черкасской и Херсонской областей, сообщает Генштаб ВСУ.
Минобороны РФ: силы ПВО сбили 61 беспилотник и девять ракет ATACMS. В соцсетях сообщают об атаках на несколько НПЗ
Минобороны РФ сообщило, что в ночь на 19 мая силы ПВО сбили девять ракет ATACMS и один дрон над территорией аннексированного Крыма. Беспилотники также сбили над территориями Белгородской области и Краснодарского края.
Очевидцы такде сообщали о звуках взрывов и пожаре на НПЗ в Выборге Ленинградской области. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко заявил, что речь шла не об атаке беспилотников, а о „хлопке в связи с использованием пиротехнических средств“.
Военно-морские силы Украины сообщили, что уничтожили российский тральщик „Ковровец“
Никакие подробности атаки пока не приводятся. По информации сайта Flot.com, „Ковровец“ вошел в состав флота в 1974 году, выполнял задачи у побережья Западной Африки, в Персидском заливе и Средиземном море. Его экипаж — 68 человек.
Российская сторона сообщения о потере корабля не комментировала.
Российские войска атаковали место летнего отдыха в Харьковском районе. Есть раненые
Глава областной военной администрации Олег Синегубов сообщил, что в Малоданиловской общине Харьковского района „зафиксированы удары“, 27 человек пострадали, среди них — фельдшер „скорой помощи“ и двое полицейских. Погибли 6 человек.
Одна из погибших в пригороде Харькова — женщина на седьмом месяце беременности. Среди пострадавших в результате повторного удара — не только сотрудники „скорой“, но и полицейский.
Россияне атаковали Купянский район Харьковской области, погибли пять человек, девять пострадали
Под обстрел из РСЗО попали села Новоосиново и Ковшаровка, сообщил глава Харьковской областной администрации Олег Синегубов. Погибшие — трое мужчин и две женщины в возрасте от 56 до 72 лет.
Германия рассматривает возможность выделить Украине еще 3,8 млрд евро
Как пишет немецкое издание Bild am Sonntag со ссылкой на свои источники, министерство финансов Германии неофициально одобрило просьбу министерства обороны о выделении дополнительных средств на помощь Украине.
Ранее министр обороны Германии Борис Писториус запросил 3,8 млрд евро на поддержку Украины, поскольку почти вся ранее выделенная суммы в 7,1 млрд евро уже практически использована, на закупки нового вооружения и боеприпасов остается лишь около 300 млн евро.
Как пишет Bild, Бундестаг рассмотрит запрос в июне.
Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.