„Манчестер Сити“, вошедший в историю, стал чемпионом Англии, Клопп триумфально попрощался с „Ливерпулем“

Перед последним туром „Манчестер Сити“ опережал на одно очко лондонский „Арсенал“, а это означало, что победа над „Вест Хэм Юнайтед“ в любом случае обеспечила бы манчестерскому клубу победу в чемпионате Англии.

„Манчестер Сити“ хорошо начал игру и благодаря дублю Фила Фодена выигрывал к 18-й минуте со счетом 2:0. Однако на перерыв „Манчестер Сити“ уходил, выигрывая со счетом 2:1, так как Мохаммед Кудус забил на 42-й минуте. В то же время „Арсенал“ не смог справиться с „Эвертоном“, и первый тайм в Лондоне закончился со счетом 1:1.

Перед вторым таймом „Арсенал“ был всего в двух голах от титула, но вскоре их положение стало безнадежным, когда Родри на 59-й минуте сделал счет 3:1 в пользу „Манчестер Сити“.

Однако на 89-й минуте у лондонского клуба появился шанс. „Арсенал“ вышел вперед в матче с „Эвертоном“ благодаря голу Кая Хаверца, а „Вест Хэм“ сократил отставание до минимума. Однако благодаря системе VAR удар Томаша Соучека не был засчитан, и „Сити“ одержал победу со счетом 3:1 и завоевал 10-й титул чемпиона Англии в своей истории.

„Манчестер Сити“ 4-й раз подряд выиграл чемпионат Англии. Это десятый чемпионский титул в истории „Манчестер Сити“. До этого лучшим результатом были три подряд победы.

Трижды в АПЛ побеждал „Манчестер Юнайтед“, причем команда тренера Алекса Фергюсона делала это дважды (1998/99, 1999/2000, 2000/01 и 2006/07, 2007/08, 2008/09). В высшем дивизионе Англии три титула подряд брали „Ливерпуль“ (1981/82, 1982/83, 1983/84), „Арсенал“ (1931/32, 1932/33, 1933/34), „Хаддерсфилд“ (1923/24, 1924/25, 1925/26).

Как и в Манчестере, в Ливерпуле также прошла вечеринка, на которой болельщики прощались с легендарным главным тренером Юргеном Клоппом. В последней игре немца „Ливерпуль“ обыграл „Вулверхэмптон Уондерерс“ со счетом 2:0 и закончил сезон на третьем месте.

В сезоне 2019/20 Клопп привел „Ливерпуль“ к титулу чемпиона Премьер-лиги. Это положило конец 30-летнему ожиданию клуба, чей предыдущий титул в Англии был завоеван в сезоне 1989/90.