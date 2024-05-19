Вертолет с президентом Ирана на борту совершил „жесткую посадку“ недалеко от границы с Азербайджаном. Спасатели пытаются добраться до места аварии

Спасатели пытаются добраться до места инцидента, отмечает Associated Press. Операцию осложняют погодные условия — дождь и сильный ветер.

Вместе с президентом Ирана в вертолете также находился глава МИД страны Хоссейн Амир Абдоллахиян. Как пишет иранское агентство Tasnim, всего в колонне было три вертолета, два из них благополучно прибыли к месту назначения.

„Президент и еще несколько человек возвращались [из Азербайджана] на нескольких вертолетах. Один из вертолетов был вынужден совершить жесткую посадку из-за плохой погоды и тумана. Различные спасательные команды уже направляются в этот регион, но из-за плохой погоды и тумана им может потребоваться время, чтобы добраться до вертолета“, — заявил в эфире государственного телевидения министр внутренних дел Ахмад Вахиди.

О том, пострадал ли президент Ирана в результате инцидента, не сообщается.

Агентство IRNA со ссылкой на жителей окрестных сел сообщает, что вертолет потерпел крушение в лесном массиве в районе села Узи. В этот район направлено более 20 спасательных бригад. На сайте агентства утверждается, что спасатели уже прибыли к месту происшествия, но подтверждения этой информации нет.

Раиси прибыл в Азербайджан утром 19 мая, где встретился с президентом Ильхамом Алиевым. Главы государств участвовали в открытии плотины на реке Арас.

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