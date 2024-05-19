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19.05.2024, 16:50

ВИДЕО | Знаменитый боец Максим Воровский: сейчас я ищу инвесторов для создания своего зала, чтобы помогать молодежи найти себя

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ФОТО: Henri-Kristian Kirsip | Delfi Meedia

Максим Воровский победил британского боксера замбийского происхождения Чарли Сикву нокаутом в третьем раунде в главном поединке вечера боев The League VI на глазах у 4000 зрителей в ледовом холле „Тондираба“.

В главном поединке вечера Максим Воровский встретился с британским боксером замбийского происхождения Чарли Сикву.

Поединок проходил по правилам К-1 в согласованном весе 83 кг. Воровский (35 лет) покидал ринг с 34 победами и 5 поражениями, а профессиональный рекорд Сиквы составляет 39 побед и 12 поражений.

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