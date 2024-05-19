19.05.2024, 16:50
ВИДЕО | Знаменитый боец Максим Воровский: сейчас я ищу инвесторов для создания своего зала, чтобы помогать молодежи найти себя(1)
ФОТО: | Delfi Meedia
Максим Воровский победил британского боксера замбийского происхождения Чарли Сикву нокаутом в третьем раунде в главном поединке вечера боев The League VI на глазах у 4000 зрителей в ледовом холле „Тондираба“.
В главном поединке вечера Максим Воровский встретился с британским боксером замбийского происхождения Чарли Сикву.
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