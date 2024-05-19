Полиция просит помощи в поисках 66-летней женщины

Марье ушла вчера в 16:00 из дома попечения в деревне Карьякюла и до сих пор не вернулась. Она высокого роста, у нее длинные темные волосы, она одета в светло-розовую рубашку и длинные черные брюки.

Полиция проверила окрестности дома попечения, использовала для поисков беспилотник, но найти Марье пока не удалось.

Всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении женщины, просят звонить по телефону 112.

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