Министр военного кабинета Израиля пригрозил уйти в отставку. Он требует от Нетаньяху план действий в Газе после войны

Ганц потребовал от Нетаньяху до 8 июня предложить план по достижению шести стратегических целей: возвращение заложников, свержение правительства ХАМАС, демилитаризация сектора Газа, контроль над анклавом, создание в нем гражданской администрации совместно с США, Европой и арабскими странами.

„Если вы выберете путь фанатиков и поведете всю нацию к пропасти — мы будем вынуждены покинуть правительство. Мы обратимся к народу и сформируем правительство, которое завоюет доверие народа“, — заявил Ганц на пресс-конференции.

Нетаньяху отверг эти претензии, заявив, что требования Ганца будут означать „поражение Израиля, отказ от большинства заложников, оставление ХАМАС у власти и создание палестинского государства“.

В Израиле нарастает политическая напряженность, связанная с ходом войны в секторе Газа. Заявление Бенни Ганца прозвучало спустя несколько дней после того, как министр обороны Израиля Йоав Галант призвал Нетаньяху публично пообещать, что Израиль не будет устанавливать в Газе свою гражданскую или военную власть.

Галант в телеобращении к нации подчеркивал, что отсутствие четкого плана для сектора Газы фактически означает, что после окончания военных действий Израилю придется взять на себя управление анклавом с населением более 2 млн человек.

Галант, как и Ганц, считает, что военный контроль над Газой приведет к росту рисков безопасности для Израиля. С ними согласны не все, например крайне-правые члены правящей коалиции Нетаньяху считают, что удерживать военный контроль над сектором необходимо для победы над ХАМАС.

По данным израильских СМИ, начальник генштаба армии Херци Халеви также пытался в частном порядке донести до Нетаньяху необходимость разработки плана действий „после войны“.

В результате беспрецедентного нападения 7 октября 2023 года, когда боевики ХАМАС прорвались в Израиль, были убиты около 1200 человек. Еще 252 человека боевики забрали в Газу в качестве заложников.