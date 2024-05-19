Власти Таллинна продают на аукционе автомобиль, но есть важный нюанс - в него невозможно попасть

А именно: Таллиннский департамент городского имущества выставил на аукцион принадлежащий ему Volvo V70. Это стандартный 120-киловаттный „серебряного цвета дизель“ с автоматической коробкой передач. Пробег у него 250 000 километров, что является не самым плохим показателем для Volvo такой модели.

Однако может показаться странным, что автомобиль в последний раз проходил техосмотр четыре года назад.

„Автомобиль не использовался с 2021 года, техническое состояние продавцу неизвестно, и продавец не несет ответственности за недостатки автомобиля, - говорится в объявлении. - Ключи, прилагаемые к автомобилю, не открывают двери, аккумулятор разряжен, и поэтому самостоятельно попасть в автомобиль и завести его невозможно“.

Тем не менее, стартовая цена автомобиля составляет 2000 евро.

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