Камни, коровы, ветер и ветки: авария с сельхозтехникой привела к убытку в 140 000 евро

Статистика страховых случаев Salva Kindlustus показывает, что больше всего повреждений сельскохозяйственной техники за последние четыре года зафиксировано в Харьюмаа (120), Пярнумаа (85) и Ляэне-Вирумаа (77). Самый большой ущерб, который был зарегистрирован в прошлом году в Salva, случился в мае в Харьюмаа. Во время работы в поле машина завалилась на склоне на бок, в результате чего сломались стрела самоходного опрыскивателя и бак для жидкости. Сумма ущерба достигла 140 000 евро.

По словам руководителя отдела имущества Salva Kindlustus Меэлиса Морозова, несчастные случаи в полях не ограничиваются опрокидыванием и поломкой машин, эвакуационные работы и транспортировка сломанной машины в ремонтную мастерскую также могут оказаться дорогостоящими.

„Гораздо важнее то, что сельхозработы не ждут, пока фермер починит сломанную машину, сломанный комбайн или другое оборудование. С каждым днем простоя поврежденной машины в пик сезона материальные потери фермера из-за остановки работы увеличиваются, поэтому действовать необходимо быстро – либо арендовать машину на замену, либо заказать соответствующую услугу для выполнения работ. К счастью, все эти проблемы можно решить с помощью страхования техники и оборудования“, - пояснил Морозов, отметив, что страхование так же важно для фермера, как урожайность и сроки выполнения сезонных работ.

Наибольший ущерб сельскохозяйственной технике наносят полевые камни, попавшие в машину или оборудование; возгорания, вызванные жаркой погодой и перегревом; опрокидывание, а также непредсказуемое поведение животных. Один камень, попавший в устройство, может вызвать целую серию неприятностей, как это произошло летом в Ляэне-Вирумаа с комбайном, собиравшим ячмень в поле. Камень попал в жатку комбайна, оттуда переместился на наклонную камеру и застрял, погнув и поломав множественные детали наклонной камеры и помяв передний вал. Сумма ущерба составила 8000 евро.