Камни, коровы, ветер и ветки: авария с сельхозтехникой привела к убытку в 140 000 евро
Полевые работы идут полным ходом, и ни один пиковый сезон в сельском хозяйстве не проходит без аварий, причиной которых могут быть, например, камни, сбежавший скот или даже сильный ветер. Одна из крупнейших аварий, случившаяся в прошлом году с сельскохозяйственной машиной, застрахованной в Salva, обошлась в 140 000 евро.
Статистика страховых случаев Salva Kindlustus показывает, что больше всего повреждений сельскохозяйственной техники за последние четыре года зафиксировано в Харьюмаа (120), Пярнумаа (85) и Ляэне-Вирумаа (77). Самый большой ущерб, который был зарегистрирован в прошлом году в Salva, случился в мае в Харьюмаа. Во время работы в поле машина завалилась на склоне на бок, в результате чего сломались стрела самоходного опрыскивателя и бак для жидкости. Сумма ущерба достигла 140 000 евро.
По словам руководителя отдела имущества Salva Kindlustus Меэлиса Морозова, несчастные случаи в полях не ограничиваются опрокидыванием и поломкой машин, эвакуационные работы и транспортировка сломанной машины в ремонтную мастерскую также могут оказаться дорогостоящими.
„Гораздо важнее то, что сельхозработы не ждут, пока фермер починит сломанную машину, сломанный комбайн или другое оборудование. С каждым днем простоя поврежденной машины в пик сезона материальные потери фермера из-за остановки работы увеличиваются, поэтому действовать необходимо быстро – либо арендовать машину на замену, либо заказать соответствующую услугу для выполнения работ. К счастью, все эти проблемы можно решить с помощью страхования техники и оборудования“, - пояснил Морозов, отметив, что страхование так же важно для фермера, как урожайность и сроки выполнения сезонных работ.
Наибольший ущерб сельскохозяйственной технике наносят полевые камни, попавшие в машину или оборудование; возгорания, вызванные жаркой погодой и перегревом; опрокидывание, а также непредсказуемое поведение животных. Один камень, попавший в устройство, может вызвать целую серию неприятностей, как это произошло летом в Ляэне-Вирумаа с комбайном, собиравшим ячмень в поле. Камень попал в жатку комбайна, оттуда переместился на наклонную камеру и застрял, погнув и поломав множественные детали наклонной камеры и помяв передний вал. Сумма ущерба составила 8000 евро.
Еще один классический случай – непредсказуемое поведение животных. Коровы или быки, неожиданно сбежавшие из коровника, в панике разбивают рогами стекла машин или пробивают копытами дверцы. При сильных ветрах последних лет все чаще возникают ситуации, когда при выходе из машины сильный ветер выворачивает дверь, в результате чего может погнуться и дверная коробка или разбиться стекло. Такое, казалось бы, простое, но сильное явление может привести к ущербу в несколько тысяч евро.
„Относительно часто человек, покупая машину, оформляет на нее каско. Автомобиль, в том числе и салонное стекло, хотят защитить от всех непредвиденных обстоятельств – без страхования стекол, наверное, никто и не станет подписывать договор каско. В случае с сельхозтехникой такая защита не менее важна и для аграриев, ведь ущерб стекла крупной техники может достигать семи тысяч евро“, - добавил Морозов. Подобный случай произошел в Йыгевамаа, где на кабину работавшего экскаватора упала незамеченная водителем ветка дерева, и разбила окна кабины. В результате убыток составил почти 5500 евро.
Помимо ремонта поврежденной сельскохозяйственной машины и ее оборудования, замены стекол или аренды подменной техники, страхование техники и оборудования также покрывает расходы на эвакуационные работы после страхового случая и транспортировку поврежденной техники в ремонтную мастерскую. Это страхование полного риска, которое покрывает все непредвиденные убытки, включая пожар, молнию, взрыв, столкновение, опрокидывание, наводнение, шторм, вандализм, кражу или грабеж.
Ежедневная плата за аренду подменной машины выплачивается клиенту за те дни, когда машина находилась в ремонте или была непригодна к использованию в результате страхового случая. Это финансовая компенсация в размере 150 евро в день, которая является отличным подспорьем при аренде подменной машины или, например, оплате услуг соседа, чтобы незавершенные работы можно было завершить вовремя.
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