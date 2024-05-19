Водитель сбил трехлетнего ребенка на пешеходном переходе в Нарва-Йыэсуу

Вечером в субботу в Нарва-Йыэсуу на улице Й. Поска, 26/1 произошло дорожно-транспортное происшествие: 23-летний мужчина, находившийся за рулем Audi A6, не уступил дорогу 3-летнему мальчику, переходившему дорогу по пешеходному переходу. Мальчик доставлен в больницу.

Всего за минувшие сутки случилось семь ДТП, несколько человек находятся в медицинских учреждениях.

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