Александр Усик победил Тайсона Фьюри в бою за титул абсолютного чемпиона мира по боксу

Бой шел 12 раундов, победа досталась Усику раздельным решением судей: 115:112, 113:114, 114:113. В девятом раунде украинец отправил соперника в нокдаун, но тот смог продолжить бой.

Теперь Усик владеет титулами по всем четырем наиболее престижным версиям — WBC, WBA, WBO и IBF.

37-летний Усик выиграл все свои бои на профессиональном ринге, а для 35-летнего Фьюри это первое поражение в карьере.

Размер их гонорара за бой, по сообщениям разных источников, на двоих составил около 100 млн долларов.

„Я считаю, что выиграл этот бой, возможно он выиграл несколько раундов, но большинство из них за мной. Мы оба провели хороший поединок. Его страна находится в состоянии войны, поэтому люди становятся на сторону воюющей страны. По моему мнению, я выиграл бой“, — прокомментировал Фьюри решение судей.

Усик тут же согласился на реванш.

После победы на ринге украинец обратился к покойному отцу: „Отец, ты слышишь меня? Мы это сделали! Мы это сделали! Спасибо большое моей команде, спасибо моему Богу, Иисусу. Отличное время, отличный день. Тайсон, без тебя этот бой не был бы возможным. Немедленный реванш? Да, конечно. Я готов к реваншу“.

Поединок, завершившийся в ночь на воскресенье в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде, неоднократно переносился. Сначала он был назначен на декабрь 2023 года, но тогда Фьюри запросил время на восстановление после другого боя. Встречу перенесли на февраль, но бой не состоялся и тогда из-за рассечения у Фьюри на тренировке.

За матчем в Riyadh’s Kingdom Arena наблюдали 20 тысяч человек, включая множество знаменитостей.