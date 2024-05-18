В Британии к пожизненному заключению приговорили медсестру — за убийство семи новорожденных. Но виновна ли она на самом деле?

Дети, в убийстве которых обвинили Летби, скончались в промежуток с июня 2015-го по июнь 2016-го. Шестеро из семи родились недоношенными, трое весили меньше полутора килограммов. Никто из родителей или других сотрудников ни разу не видел, чтобы Летби вредила пациентам. Наоборот — она вроде бы искренне беспокоилась об их благополучии и переживала, если их состояние ухудшалось. Всего две младших медсестры в отделении прошли курс интенсивной терапии для новорожденных. Люси была одной из них, поэтому коллеги часто обращались к ней за помощью.

Даже судья Джеймс Госс, который председательствовал на процессе против Летби, признал, что она „кажется добросовестной, трудолюбивой, знающей, уверенной и профессиональной сотрудницей“. А один из следователей по делу признался в разговоре с автором The New Yorker Рэйчел Авив, что случай Люси уникален, поскольку никакие обстоятельства биографии или аспекты поведения не объясняют, что могло подтолкнуть ее к столь страшным преступлениям.

Люси Летби работала в отделении патологии новорожденных в больнице графини Честерской, которая относится к структуре Национальной службы здравоохранения Великобритании (NHS) и располагается на западе Англии, недалеко от границы с Уэльсом. Большинство коллег, друзей, и знакомых характеризовали Летби исключительно с положительной стороны. Одна женщина, за ребенком которой ухаживала Люси, назвала ее прекрасной медсестрой. Другая рассказала журналистам, что Люси поддерживала ее и „объясняла каждый этап происходящего“.

Летби начали подозревать, потому что новорожденным с патологиями чаще всего становилось хуже на ее сменах. Полицейские не смогли объяснить, почему она решила вредить детям

В августе 2023 года 33-летнюю британскую медсестру Люси Летби признали виновной в убийстве семи новорожденных и еще шести попытках убийства. Суд над ней продлился 10 месяцев, что сделало его одним из самых длительных в истории страны. Дело стало национальной сенсацией, а решение Летби не посещать оглашение приговора прокомментировал премьер-министр Риши Сунак. Никто из представителей властей или СМИ не усомнился в справедливости вердикта. Спустя более чем полгода после завершения процесса в The New Yorker вышло расследование , которое ставит под вопрос не только виновность Летби, но и сам факт совершения преступлений. Вот его пересказ.

Спустя несколько дней еще одна пациентка больницы родила девочку с кожным раздражением. Позже доктора признали, что ребенку следовало сразу дать антибиотик, но между родами и приемом лекарства прошло почти четыре часа. Следующей ночью у девочки резко упал уровень кислорода. Дежурная медсестра попросила Летби помочь. Несмотря на их попытки спасти ребенка, состояние девочки продолжило ухудшаться, и она скончалась. Патологоанатом обнаружил у нее признаки пневмонии и пришел к выводу, что ребенок был инфицирован при рождении. Подругам Летби написала, что пребывает в „оцепенении“, и призналась, что плачет без остановки.

На следующий день другая пациентка, у которой диагностировали патологию плаценты, родила мальчика весом меньше одного килограмма. Летби не работала в отделении интенсивной терапии для новорожденных, где ребенку оказывали помощь, но пришла туда, чтобы помочь, когда у него упал уровень кислорода в крови. Спасти мальчика не удалось — патологоанатом заключил, что он скончался от естественных причин.

Патологоанатом, осмотрев тело, обнаружил у ребенка патологию легочных артерий и отметил, что ухудшение его состояния совпало с введением катетера, но не смог установить точную причину смерти. Той же ночью Летби помогла другой медсестре установить капельницу сестре умершего мальчика. Примерно через 25 минут кожа девочки покраснела, а сердечный ритм замедлился. Ее удалось реанимировать и стабилизировать. Заведующий отделением предположил, что проблемы близнецов со здоровьем могли быть связаны с аутоиммунным состоянием их матери.

Медсестра из дневной смены рассказала Люси, что одному из детей дважды неправильно вставляли пупочный катетер, поэтому ребенок около двух часов оставался без необходимых препаратов. Уже после того как Люси заступила на смену, дежурному врачу удалось установить катетер. Однако примерно через 20 минут уровень кислорода в крови новорожденного резко снизился. Доктор предположил, что установил катетер слишком близко к сердцу, и сразу его вынул, но ребенок скончался. Позже Летби написала коллеге: „Это было ужасно. Он умер очень неожиданно“.

В одном из первых случаев смерти младенца, которые позже вменили Летби, ее попросили подменить коллегу на ночной смене. Тогда в их отделение только что поступили два близнеца, родившихся у женщины с антифосфолипидным синдромом — аутоиммунным состоянием, чреватым образованием тромбов и осложнениями при беременности. Из-за резкого скачка артериального давления пациентке пришлось сделать кесарево сечение.

Обувинение против Летби почти полностью основывалось на составленной полицейскими диаграмме , которую во время процесса активно распространяли СМИ. На одной оси графика изображались 24 „подозрительных случая“ (семь смертей новорожденных и 17 эпизодов, когда состояние детей резко ухудшалось), а на другой — расписание работы 38 медсестер из отделения патологии новорожденных. Из диаграммы следовало, что только Люси дежурила во время каждого предполагаемого преступления.

С тех пор Летби дважды арестовывали и подвергали многочасовым допросам, но отпускали без предъявления обвинений. На протяжении всего этого времени расследование подробно освещалось в прессе. Летби стала затворницей и переехала к родителям. У нее диагностировали депрессию и тревожное расстройство. А в ноябре 2020 года ей предъявили обвинения в восьми убийствах и 10 покушениях на убийство.

„Весь мой мир остановился, — позже рассказывала Люси. — Это заставило меня сомневаться во всем. Я чувствовала себя так, будто подвела всех и себя в том числе, будто люди изменили свое мнение обо мне“. В сентябре 2016 года она подала жалобу на необоснованное отстранение от должности. Руководство больницы удовлетворило жалобу. Однако несколько недель спустя Джаярам, недовольный результатом проверки, связался с полицией графства Чешир и рассказал о своих подозрениях в отношении Люси. Детектив, с которым он разговаривал, сразу согласился начать расследование.

По словам заведующего отделением Стивена Брири, тогда никто не винил Люси в случившемся. Коллеги любили Летби, ценили ее навыки и были благодарны ей за то, что она всегда была готова помочь. Однако после еще нескольких смертей новорожденных в последующие месяцы Брири и заведующий педиатрическим отделением Рави Джаярам обратили внимание на то, что летальные исходы почти всегда приходятся на смены Люси. Джаярам и Брири донесли „беспокойство“ до руководства больницы и инициировали расследование, до окончания которого Летби перевели на административную должность. По словам друзей, Люси тяжело переживала происходящее и думала о том, не могла ли она случайно как-то навредить детям. Любые обвинения в намеренном причинении вреда она отрицала.

Профессор права Эдинбургского университета Буркхард Шафер упрекнул обвинителей по делу Летби в том, что они „вынесли неправильные уроки из предыдущих судебных ошибок“ и вместо того, чтобы убедиться в правильности своего анализа, решили проигнорировать все, что не вписывалось в их версию. По мнению Шафера, для объективности диаграмма должна была охватывать более длительный период времени и включать в себя все случаи смерти новорожденных в отделении, а не только те, которые вошли в обвинительное заключение против Летби. Представленный в суде график эксперт назвал типичным примером „ошибки меткого стрелка“. Так называется методологическое заблуждение, при котором выводы делаются лишь на основе сходных данных, а все данные, которые отличаются, игнорируются.

Де Берк, признанная виновной в трех убийствах и четырех попытках убийства, находилась в тюрьме с 2003-го по 2010-й а, пока несправедливый приговор не отменили. Отменой приговора в 2021 году завершился и пересмотр дела итальянской медсестры Даниэлы Поджиали, которую семью годами ранее обвинили в 38 убийствах. По словам философа науки Тона Дерксена, главной движущей силой этих расследований стала убежденность полицейских в том, что „такие совпадения не могут быть просто совпадениями“.

Однако, по мнению многих экспертов, такие данные нельзя считать убедительным доказательством виновности Летби. В отчете Королевского статистического общества, опубликованном в сентябре 2022-го (за месяц до начала процесса), рассказывалось о двух случаях в других странах, когда медсестер ошибочно признали виновными в убийствах на основании кажущейся зависимости между расписанием их смен и подозрительными смертями в их отделениях. Вероятность того, что летальные исходы на сменах голландской медсестры Люсии де Берк являются совпадением, по словам эксперта обвинения, составляла один к 342 миллионам. Однако статистики, пересмотрев данные, обнаружили методологическую ошибку и установили, что на самом деле вероятность совпадения составляла примерно один к 50.

Выступивший экспертом обвинения педиатр на пенсии Дьюи Эванс объяснил Рэйчел Авив, что отбирал для диаграммы случаи, которые казались ему „подозрительными“. Защитники Летби рассказали, что за период, охваченный на графике, в больнице произошло еще как минимум два аналогичных инцидента, однако прокурор оставил их без внимания, поскольку они произошли не на сменах Летби. По словам Эванса, он указал полицейским на еще 25 потенциально подозрительных случаев, которые также не попали в финальную версию диаграммы. Рэйчел Авив предположила, что обвинение могло проигнорировать их, поскольку иначе количество инцидентов, совпадающих со сменами подсудимой, показалось бы присяжным далеко не таким убедительным.

Защита Летби указала, что даже безотносительно спорной методологии в диаграмме содержится серьезная ошибка: в одном случае, когда в больнице умер ребенок, в графике указано, что Люси дежурила ночью, хотя на самом деле она работала днем. Обвинение возразило, что, хотя состояние пациента ухудшилось ночью, начало „инцидента“ совпало со сменой обвиняемой. Формально этот случай не попадал под критерии, которые задал сам прокурор, однако график продолжил распространяться в первоначальном виде — причем не только СМИ, но и полицией.

Ни в одном из случаев полиции не удалось установить факт совершения преступления

По версии обвинения, чтобы убивать новорожденных, Летби вводила воздух или в кровеносную систему, провоцируя эмболию, или в питательные трубки, что, как утверждает Эванс, „буквально взрывало желудок“. Когда Авив спросила Эванса, какие исследования проводились на эту тему, он ответил, что научных работ о „феномене такого рода“ не существует. А несколько других врачей, с которыми пообщалась журналистка, сказали, что такой способ убийства кажется им невозможным.