Посольство Беларуси в Эстонии приостановило работу консульской службы, граждан Беларуси отправляют в Финляндию и Латвию(1)
На сайте беларусского посольства в Эстонии 18 мая появилось объявление о приостановке по техническим причинам работы консульской службы.
Консульская служба временно не будет выдавать визы, документы и совершать иные консульские действия. При возникновении экстренных ситуаций гражданам Беларуси советуют обращаться в ближайшие дипломатические представительства в соседних странах:
в Финляндии: Unioninkatu, 18, 00130 Helsinki, Suomi, +358 942 47 20 50, finland@mfa.gov.by;
в Латвии: 18-th November Str., 44, Daugavpils, Latvia LV 5401, +371 654 20965, +371 263 77825, latvia.daugavpils@mfa.gov.by.
О возобновлении работы консульской службы будет объявлено дополнительно.
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