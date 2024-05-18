Посольство Беларуси в Эстонии приостановило работу консульской службы, граждан Беларуси отправляют в Финляндию и Латвию

Консульская служба временно не будет выдавать визы , документы и совершать иные консульские действия. При возникновении экстренных ситуаций гражданам Беларуси советуют обращаться в ближайшие дипломатические представительства в соседних странах:

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