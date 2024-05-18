ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (814-й день) | Украина просит США помочь в нанесении ударов по территории России

Зеленский: наступление России в Харьковской области могло быть только „первой волной“

Об этом президент Украины завил в интервью агентству AFP. По его словам, российские войска продвинулись на 5-10 километров вглубь Харьковской области, прежде чем ВСУ смогли их остановить.

По мнению Зеленского, такое продвижение не стало „большим успехом“ России. При этом президент Украины добавил: „Мы должны мыслить трезво и понимать, что это они заходят вглубь нашей территории, а не наоборот“.

Зеленский добавил, что сейчас ситуация в Харьковской области „контролируемая“, но „не стабилизированная“. По его словам, российские войска хотят атаковать Харьков, но понимают, что это будет сложно.

Умеров о наступлении армии РФ на Харьковщине: „ВСУ стабилизируют ситуацию, но нуждаются в большем оружии“

Министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что ситуация на линии фронта возле Харькова „сложная, но она находится под контролем“. Однако, по его словам, ВСУ нуждаются в большем вооружении, и это сейчас главная проблема.

Об этом он рассказал в интервью CNN.

США активно работают над доставкой оружия в Украину

Координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что США активно работают над оперативной доставкой оружия для украинской армии, чтобы эффективно отражать атаки российских войск.

Об этом Джон Кирби сказал на брифинге.

„Мы внимательно следим за наступлением России на северо-востоке Украины и круглосуточно работаем над тем, чтобы вооружение и техника попали в руки украинских военных, чтобы помочь им отразить эти атаки“, - пояснил Кирби.

За сутки на фронте произошло 116 боевых столкновений с армией РФ - Генштаб ВСУ

Вооруженные силы Украины продолжают сосредоточивать основные усилия на предотвращении продвижения армии РФ в глубину территории Украины. За прошедшие сутки на фронте произошло 116 боевых столкновений с российскими войсками. С начала этих суток произошло 22 боевых столкновения, из которых 8 — продолжаются.