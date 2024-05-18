ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (814-й день) | Украина просит США помочь в нанесении ударов по территории России
Подводим итоги очередного дня войны.
Зеленский: наступление России в Харьковской области могло быть только „первой волной“
Об этом президент Украины завил в интервью агентству AFP. По его словам, российские войска продвинулись на 5-10 километров вглубь Харьковской области, прежде чем ВСУ смогли их остановить.
По мнению Зеленского, такое продвижение не стало „большим успехом“ России. При этом президент Украины добавил: „Мы должны мыслить трезво и понимать, что это они заходят вглубь нашей территории, а не наоборот“.
Зеленский добавил, что сейчас ситуация в Харьковской области „контролируемая“, но „не стабилизированная“. По его словам, российские войска хотят атаковать Харьков, но понимают, что это будет сложно.
Умеров о наступлении армии РФ на Харьковщине: „ВСУ стабилизируют ситуацию, но нуждаются в большем оружии“
Министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что ситуация на линии фронта возле Харькова „сложная, но она находится под контролем“. Однако, по его словам, ВСУ нуждаются в большем вооружении, и это сейчас главная проблема.
Об этом он рассказал в интервью CNN.
США активно работают над доставкой оружия в Украину
Координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что США активно работают над оперативной доставкой оружия для украинской армии, чтобы эффективно отражать атаки российских войск.
Об этом Джон Кирби сказал на брифинге.
„Мы внимательно следим за наступлением России на северо-востоке Украины и круглосуточно работаем над тем, чтобы вооружение и техника попали в руки украинских военных, чтобы помочь им отразить эти атаки“, - пояснил Кирби.
За сутки на фронте произошло 116 боевых столкновений с армией РФ - Генштаб ВСУ
Вооруженные силы Украины продолжают сосредоточивать основные усилия на предотвращении продвижения армии РФ в глубину территории Украины. За прошедшие сутки на фронте произошло 116 боевых столкновений с российскими войсками. С начала этих суток произошло 22 боевых столкновения, из которых 8 — продолжаются.
Об этом говорится в возведении Генштаба ВСУ по состоянию на 11.30, 18 мая.
„По уточненной информации противник нанес 65 авиационных ударов с применением 91 КАБ, 13 ракет, применил 46 ударных БПЛА типа „Shahed“ и „Ланцет“, совершил 4072 обстрела по позициям ВСУ и населенным пунктам, из них 143 из реактивных систем — говорится в сообщении Генштаба ВСУ.
Какая ситуация на фронте
В Харьковском направлении противник не прекращает попыток прорвать оборону. С начала текущих суток россияне совершили две атаки на позиции ВСУ по направлениям населенных пунктов Липцы и Волчанск. Успеха не добились. Украинские подразделения пытаются оттеснить оккупантов в направлении населенного пункта Глубокое.
На Купянском направлении подразделения украинских войск отбивают две атаки противника в направлении населенного пункта Берестово. Ситуация контролируется. Силы обороны продолжают штурмовые действия в районах населенных пунктов Синьковка и Терны и имеют частичный успех в отдельных районах.
На Краматорском направлении в течение текущих суток противник пять раз пытался прорвать оборону. ВСУ отразили четыре атаки, продолжается бой в районе населенного пункта Клещеевка.
В Покровском направлении продолжаются две атаки россиян в районе населенного пункта Уманское. Ситуация контролируется.
На Кураховском направлении оккупанты не прекращают попыток прорвать оборону. Продолжаются четыре боевых столкновения на направлениях Славное – Парасковеевка, Славное – Новомихайловка, Сладкое – Водяное, Сладкое – Константиновка. В настоящее время в ходе боев потерь позиций не допущено.
На Ореховском направлении противник предпринял одну тщетную попытку вытеснить подразделения Сил обороны северо-западнее населенного пункта Вербово Запорожской области. Ситуация под контролем украинских войск.
На Приднепровском направлении Силы обороны отразили одну атаку. Еще одно боевое столкновение продолжается в направлении Алешковские Пески – Крынки. Потери наших позиций не допущены.
За прошедшие сутки Воздушные силы и ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили 19 районов сосредоточения личного состава и одну станцию РЛС противника. Также был сбит один российский самолет Су-25.
В Курской области области украинский дрон атаковал машину местного предприятия. Один человек погиб, еще один ранен
Об этом сообщил временно исполняющий обязанности главы региона Алексей Смирнов.
„В деревне Городище Рыльского района украинский дрон атаковал машину местного коммунального предприятия. Один сотрудник от полученных травм скончался. <…> Еще один сотрудник получил осколочное ранение, врачи бригады скорой помощи оказывают ему необходимую помощь“, — написал Смирнов в телеграме.
В Скадовске 12 человек пострадали в результате удара ВСУ, заявили „власти“ аннексированной части Херсонской области
Украинская армия обстреляла Скадовск из реактивных систем HIMARS. Был разрушен частный дом, сообщили ТАСС в пресс-службе „губернатора“ Херсонской области.
По последним данным Минздрава аннексированного региона, в результате обстрела пострадали 12 человек.
The Wall Street Journal: Украина попросила США снять ограничения на использование американского оружия для ударов по военным объектам в России
Украина обратилась к администрации президента США Джо Байдена с просьбой определить цели, по которым ВСУ могут наносить удары собственным оружием, а также снять соответствующие ограничения на использование американского оружия, сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на американских военных и чиновников.
По их данным, запрос Украины поступил на прошлой неделе и сейчас находится на рассмотрении у американских властей.
Ранее США предоставили Украине дальнобойные ракетные ATACMS, но при условии, что они не будут использоваться для нанесения ударов по целям на территории России. В середине мая издание Politico сообщило, что в Вашингтон прибыли украинские чиновники, чтобы уговорить власти США снять эти ограничения.
Советник Белого дома по нацбезопасности Джон Кирби 17 мая заявил, что США по-прежнему выступают против применения поставляемого Украине оружия для атак на российские территории. „Это политика, которая не изменилась“, — заявил он.
Число погибших в результате вчерашнего удара по Харькову возросло до четырех человек
Об этом сообщил глава Харьковской областной администрации Олег Синегубов. По его словам, четвертый погибший (это 33-летний мужчина) умер сегодня в больнице.
По последним данным Синегубова, в результате атаки пострадал 31 человек. Из них 16 госпитализированы, двое — в тяжелом состоянии.
Накануне власти Харьковской области сообщали, что российские войска нанесли удар по Харькову управляемыми авиабомбами (КАБами). Попаданий было несколько; в местах, куда упали бомбы, возникли пожары.
Один человек погиб при утреннем обстреле поселка Кураховка в Донецкой области
Об этом украинскому изданию „Суспільне“ сообщил начальник кураховской администрации Роман Падун.
„Обстрел производился из артиллерии. Было прямое попадание в дом, где погиб человек. Жена была в доме, она спаслась. Дом загорелся, пожар уже ликвидировали“, — сказал Падун.
В Укрине заработало мобильное приложение для военнообязанных „Резерв+„. В нем уже зарегистрировались 150 тысяч человек
Об этом заявило министерство обороны Украины утром 18 мая. По информации ведомства, еще 150 тысяч запросов было в очереди.
„Спасибо, что показываете пример ответственности! Но напоминаем, что срок для обновления данных — 60 дней, поэтому исполнить обязанность успеют все“, — отметило Минбороны Украины.
В мобильном приложении „Резерв+„ военнообязанные могут обновить свои данные воинского учета. Оно заработало в день вступления в силу в Украине нового закона о мобилизации. В первые часы работы приложения пользователи жаловались на сбои.
По данным The New York Times, ВСУ планируют обучить 150 тысяч человек для отражения российского наступления этим летом.
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