Во время перестрелки в Афганистане пострадала гражданка Литвы

Министерство иностранных дел Литвы сообщает, что в Афганистане пострадала гражданка Литвы, ее состояние стабильное, она в сознании, пишет ru.delfi.lt.

Женщина пострадала во время перестрелки в популярной среди туристов провинции Бамиан, находящемся в 3 часах езды от Кабула. Группа туристов ехала на рынок, когда как минимум один мужчина открыл стрельбу, сообщает El País.

„Министерство иностранных дел получило от делегации ЕС в Афганистане информацию о раненой гражданке Литвы. Представитель ЕС общался с этой женщиной, ее состояние стабильное, ранения жизни не угрожают, женщина в сознании“, – сказала представитель МИД Паулина Левицките. Министерство обращает внимание на то, что ездить в Афганистан не рекомендуется.

„Напоминаем гражданам не ездить в Афганистан, поскольку ситуация с безопасностью там неважная, высока угроза терроризма“, – отметила Левицките. Норвежский портал TV2.no сообщает, что в Афганистане пострадали четверо туристов. По данным источников в больнице, пострадала литовка, а также граждане Норвегии, Австралии и Испании. Личности пострадавших больница не разглашает.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.