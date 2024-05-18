Правда ли, что на этом снимке показаны гробы погибших в Украине бойцов французского Иностранного легиона?

На вирусном снимке, распространившемся в русскоязычном сегменте интернета 7 мая, видна площадь с установленными на ней десятью гробами, покрытыми французскими флагами. У каждого гроба — человек в камуфляже, держащий в руках портрет. Вокруг — ряды людей, преимущественно одетых в военную форму. „“Груз 200“ для легиона Макрона. Первая партия французских наёмников вернулась домой в цинковых гробах“, — прокомментировали фотографию проект „Антимайдан“ и портал mpsh.ru. Вышедший под аналогичным заголовком пост на платформе „Дзен“ на момент написания этого разбора набрал 427 000 просмотров. С подписью „“Лягушатники“ уже приехали на родину, кого смогли найти“ снимок стал вирусным в Facebook. Также его публиковали пользователи „ВКонтакте“, X, LiveJournal и других соцсетей и блог-платформ.

Авторы нескольких публикаций, в которых содержится это фото, поясняли, что в гробах — тела бойцов 3-го пехотного полка французского Иностранного легиона, которых якобы привезли в Украину для участия в боях в Донецкой области. Как ранее писало „Проверено“, эти утверждения основаны на анонимных и крайне сомнительных источниках, а подразделение, о котором идёт речь, базируется в Южной Америке — перебрасывать его в Восточную Европу как минимум странно.

Проведя поиск по вирусной фотографии, мы выяснили, что она не имеет никакого отношения ни к Украине, ни к полномасштабному российскому вторжению в эту страну. Снимок был сделан четыре с половиной года назад во дворе парижского Дома инвалидов, где расположен некрополь французских военных. В декабре 2019 года там проходила церемония прощания с 13 солдатами, погибшими в Мали.