Правда ли, что на этом снимке показаны гробы погибших в Украине бойцов французского Иностранного легиона?
В мае 2024 года в соцсетях стала вирусной фотография, автор которой якобы запечатлел церемонию прощания с французскими военными, убитыми в ходе войны в Украине. Мы проверили достоверность таких публикаций.
На вирусном снимке, распространившемся в русскоязычном сегменте интернета 7 мая, видна площадь с установленными на ней десятью гробами, покрытыми французскими флагами. У каждого гроба — человек в камуфляже, держащий в руках портрет. Вокруг — ряды людей, преимущественно одетых в военную форму. „“Груз 200“ для легиона Макрона. Первая партия французских наёмников вернулась домой в цинковых гробах“, — прокомментировали фотографию проект „Антимайдан“ и портал mpsh.ru. Вышедший под аналогичным заголовком пост на платформе „Дзен“ на момент написания этого разбора набрал 427 000 просмотров. С подписью „“Лягушатники“ уже приехали на родину, кого смогли найти“ снимок стал вирусным в Facebook. Также его публиковали пользователи „ВКонтакте“, X, LiveJournal и других соцсетей и блог-платформ.
Авторы нескольких публикаций, в которых содержится это фото, поясняли, что в гробах — тела бойцов 3-го пехотного полка французского Иностранного легиона, которых якобы привезли в Украину для участия в боях в Донецкой области. Как ранее писало „Проверено“, эти утверждения основаны на анонимных и крайне сомнительных источниках, а подразделение, о котором идёт речь, базируется в Южной Америке — перебрасывать его в Восточную Европу как минимум странно.
Проведя поиск по вирусной фотографии, мы выяснили, что она не имеет никакого отношения ни к Украине, ни к полномасштабному российскому вторжению в эту страну. Снимок был сделан четыре с половиной года назад во дворе парижского Дома инвалидов, где расположен некрополь французских военных. В декабре 2019 года там проходила церемония прощания с 13 солдатами, погибшими в Мали.
Антитеррористическую операцию в этой африканской стране французская армия начала ещё в 2013 году по просьбе местного правительства. 25 ноября 2019-го военные преследовали джихадистов, которые направлялись в сторону границы с Буркина-Фасо и Нигером. В погоне участвовали в том числе два вертолёта, которые столкнулись в ходе боевых действий. Погибли все находившиеся на двух бортах 13 военнослужащих. Их гибель стала крупнейшей единовременной потерей французской армии с середины 1980-х годов.
Спустя неделю, 2 декабря, с погибшими военными простились в Париже. Церемонию посетил в том числе президент Франции Эмманюэль Макрон. Он произнёс траурную речь, а также посмертно наградил павших орденами Почётного легиона. Трансляцию мероприятия вела пресс-служба Елисейского дворца, а также крупнейшие французские СМИ (например, газета Le Figaro).
Что касается непосредственно вирусного снимка, то его автор — фотограф Reuters Шарль Платьё, а изображение доступно в фотобанке агентства. Похожие кадры в тот день сделали и репортёры Alamy.
Таким образом, вирусное фото было снято не в мае 2024 года, а в декабре 2019-го. Его автор запечатлел церемонию прощания с французскими военными, погибшими не в Украине, а в Мали.
Итог: Неправда