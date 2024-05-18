Нефтяная столица Норвегии инвестировала 1,7 млн евро в установку солнечных крыш эстонского производства
Ставангер, третий по величине муниципалитет Норвегии, инвестировал 1,7 миллиона евро в установку солнечных крыш эстонского производства Solarstone в пяти попечительских домах в процессе их ремонта.
Исполнительный директор Solarstone Ромет Роосалу сообщил, что муниципалитет Ставангера выбрал вильяндиского производителя, поскольку встроенные в здание солнечные панели предлагают решение сразу двух проблем: „Крыши попечительских домов износились и нуждались в замене, но муниципалитет также поставил цель снизить климатическое воздействие и перейти на возобновляемые источники энергии“.
По словам Роосалу, при наличии современных решений смена кровельного материала и установка отдельных солнечных панелей больше не являются практичным вариантом: „Солнечная панель Solarstone представляет собой продукт „два в одном“ – это кровельный материал, который также производит солнечную энергию“.
Мэр Ставангера Сиссель Кнутсен Хегдал заявила, что проект является хорошим примером того, как модернизируются здания во время ремонта. „При реновации попечительских домов мы использовали возможность перехода на новые перспективные виды энергии. Мы планируем использовать такой подход и в отношении других зданий муниципалитета“, - заявила Хегдал норвежскому изданию Aftenbladet.
Ставангер известен как нефтяная столица Норвегии. Это третий по численности населения муниципалитет Норвегии после Осло и Бергена. Интегрированные солнечные панели, изготовленные на заводе Solarstone в Вильянди, были установлены в пяти попечительских домах и производят около 755 000 кВт-ч электроэнергии в год. Это соответствует годовому энергопотреблению 38 средних норвежских домохозяйств и помогает сэкономить 14,3 тонны CO₂ в год. Инвестиции в солнечные крыши пяти зданий вместе со строительными работами обошлись муниципалитету Ставангера более чем в 20 миллионов норвежских крон, или около 1,7 миллиона евро.
Норвежские партнеры Solarstone – Solintegra и Trefadder – гарантируют, что на каждый произведенной крышей киловатт электроэнергии в Норвегии будет высажено одно дерево, что также нейтрализует экологический след установки солнечной крыши. Всего в рамках пяти проектов реновации попечительских домов в Ставангере будет посажено 883 дерева. Одно дерево за свою жизнь нейтрализует в среднем 220 тонн CO2.
Норвегия – самая зеленая страна в мире. Парламент Норвегии одобрил предложение о достижении климатической нейтральности к 2030 году, на два десятилетия раньше, чем изначально планировалось как в Норвегии, так и в ЕС. Страна добилась огромного прогресса во внедрении электромобилей – по данным Норвежского департамента шоссейных дорог, 82% проданных в 2023 году новых автомобилей были электрическими.
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