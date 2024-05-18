Операторы ж/д, портов и аэропортов будут считаться предоставляющими жизненно важные услуги
В пятницу, 18 мая, комиссия Рийгикогу по государственной обороне решила поддержать и направить на первое чтение законопроект, который расширит перечень жизненно важных услуг и оказывающих их лиц, а также повысит готовность поставщиков услуг и всего государства к решению кризисов.
По словам председателя комиссии по государственной обороне Калева Стойческу, комиссия считает, что эти изменения важны, так как они позволяют развивать и укреплять комплексную государственную оборону в Эстонии. „Мы прилагаем усилия для укрепления военной обороны, но не менее важно и то, что мы делаем для защиты населения и развития других гражданских сил в рамках комплексной государственной обороны. В случае войны мы защищаем – самостоятельно и коллективно – не столько землю как территорию, а, в первую очередь, наших людей и необходимую им для жизни инфраструктуру“, – сказал он.
Законопроект перенимает в законодательство Эстонии директиву ЕС, цель которой – обеспечить бесперебойность работы лиц, оказывающих жизненно важные услуги, и функционирование государства в разных кризисах. Услуга считается жизненно важной, если она оказывает крайне существенное влияние на функционирование общества; перебои в ее оказании среди прочего угрожают жизням или здоровью людей или нанесут существенный вред окружающей среде, и она оказывает ощутимое влияние на экономику и государственную оборону государства.
Законопроект включит в перечень жизненно важных услуг семь услуг: работа аэропортов, аэронавигации, публичных железных дорог и портов, снабжение продуктами питания и лекарствами и услуги семейных врачей. В настоящий момент Министерство социальных дел организует обеспечение неотложной помощи. В дальнейшем в качестве жизненно важной услуги необходимо будет рассматривать услуги здравоохранения в более широком значении. В результате поправок лицами, оказывающими жизненно важные услуги, будут считаться операторы аэропортов, железных дорог и портов, а также семейные врачи, оптовые продавцы лекарств и крупные предприятия, занимающиеся продуктами питания.
В настоящий момент лицами, оказывающими жизненно важные услуги, считаются предприятия водоснабжения и теплофикации, а также предприятия, занимающиеся обслуживанием дорог, оказывающие услуги в местных самоуправлениях с численностью населения не менее 10 000 человек. В дальнейшем лицами, оказывающими жизненно важные услуги, будут считаться все соответствующие предприятия, вне зависимости от численности населения в местном самоуправлении. Законопроект увеличит число жизненно важных услуг с 14 до 21 и число предприятий, оказывающих жизненно важные услуги – с 107 до 422. Число учреждений, оказывающих жизненно важные услуги, увеличится с 36 до 83. В их число с целью обеспечения водоснабжения, канализации, теплофикации и надлежащего состояния дорог войдут все местные самоуправления.
Лицо, оказывающее жизненно важную услугу, должно составить план устойчивости и анализ рисков, организовать учения и выполнить прочие требования по обеспечению бесперебойности работы, в том числе выявить должности, отвечающие за наиболее важные участки работ, и при необходимости провести дополнительную проверку биографических данных занимающих эти должности лиц. Согласно законопроекту, поставщики услуг также должны быть готовы пройти независимый аудит для оценки устойчивости услуги.
Законопроект также закладывает основы для установления общих стратегических целей в отношении государственных жизненно важных услуг и планирования соответствующих мер. Под руководством Государственной канцелярии в дальнейшем будут составляться общегосударственный анализ рисков и стратегия устойчивости для поставщиков жизненно важных услуг, чтобы более эффективно направлять и планировать бесперебойность работы лиц, оказывающих вышеозначенные услуги. В рамках стратегии местные самоуправления должны будут составлять свои анализы рисков и оценивать риски, уязвимость и готовность к реализации рисков.
Комиссия по государственной обороне внесла предложение включить первое чтение инициированного правительством проекта закона о внесении изменений в Закон о чрезвычайных ситуациях и, в связи с этим, в другие законы (426 SE) в повестку дня пленарного заседания, которое состоится 4 июня. Комиссия предложила закончить первое чтение.
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