Операторы ж/д, портов и аэропортов будут считаться предоставляющими жизненно важные услуги

По словам председателя комиссии по государственной обороне Калева Стойческу, комиссия считает, что эти изменения важны, так как они позволяют развивать и укреплять комплексную государственную оборону в Эстонии. „Мы прилагаем усилия для укрепления военной обороны, но не менее важно и то, что мы делаем для защиты населения и развития других гражданских сил в рамках комплексной государственной обороны. В случае войны мы защищаем – самостоятельно и коллективно – не столько землю как территорию, а, в первую очередь, наших людей и необходимую им для жизни инфраструктуру“, – сказал он.

Законопроект перенимает в законодательство Эстонии директиву ЕС, цель которой – обеспечить бесперебойность работы лиц, оказывающих жизненно важные услуги, и функционирование государства в разных кризисах. Услуга считается жизненно важной, если она оказывает крайне существенное влияние на функционирование общества; перебои в ее оказании среди прочего угрожают жизням или здоровью людей или нанесут существенный вред окружающей среде, и она оказывает ощутимое влияние на экономику и государственную оборону государства.

Законопроект включит в перечень жизненно важных услуг семь услуг: работа аэропортов, аэронавигации, публичных железных дорог и портов, снабжение продуктами питания и лекарствами и услуги семейных врачей. В настоящий момент Министерство социальных дел организует обеспечение неотложной помощи. В дальнейшем в качестве жизненно важной услуги необходимо будет рассматривать услуги здравоохранения в более широком значении. В результате поправок лицами, оказывающими жизненно важные услуги, будут считаться операторы аэропортов, железных дорог и портов, а также семейные врачи, оптовые продавцы лекарств и крупные предприятия, занимающиеся продуктами питания.