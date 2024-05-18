Наслаждаетесь прекрасной погодой? Не оставляйте во дворе гриль, газонокосилку и садовые инструменты!

Например, весной на хуторе в деревне Тусти (волость Муху) были украдены дрова, ущерб составил более 200 евро, а на участке в волости Йыгева украли алюминиевые предметы примерно на такую же сумму.

Что притягивает воров?

Эксперт по безопасности G4S Тармо Пярьяла подчеркивает, что для большей безопасности следует убирать все ценное в закрытое помещение, оснащенное охранной системой – только в этом случае будет сделано все возможное для защиты имущества. Помимо дорогих грилей и газонокосилок, убирать надо лестницы, лопаты и прочий „хлам“.

В глазах семьи валяющиеся во дворе лопата или железный лом – обычные вещи, но для вора они могут оказаться полезными инструментами, которые помогут ему в работе. Эксперт по безопасности подтверждает это примерами. „По приставленной к стене лестнице злоумышленник может забраться на второй этаж. И если дверь дома заперта, но дверь сарая открыта и там лежит железный лом, этого может быть достаточно, чтобы проникнуть в дом“, – рассказал он.

Руководитель отдела по ведению производств Ида-Харьюского отделения полиции Пыхьяской префектуры Инна Тоатер также отмечает, что воры уносят все ценное, что „плохо лежит“ и что можно украсть без особого труда. „Мы не рекомендуем хранить во дворе велосипеды, дорогие грили или садовые инструменты, – перечислила она. – Их следует убирать в запираемый гараж или кладовку“.

Как отвадить воров?

Освещение. Во дворе или хотя бы перед дверью необходимо установить освещение. Это затруднит действия воров.

Спрячьте все ценное. В запираемое помещение следует убирать все ценное – даже если вам кажется, что вещь не представляет ценности.

Охранная система. Поставить под охрану можно и дом, и подсобное помещение.

Эмоциональная травма