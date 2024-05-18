Задача пяти лет. Под угрозой ли легитимность Владимира Зеленского после 20 мая?

Раз президентский срок составляет пять лет, значит, 20 мая 2024 года – последний день президентства Владимира Зеленского. Его должен был бы сменить победитель выборов, но они не были назначены, хотя конституция вполне разрешала их проводить.

Посему в Украине и за ее пределами есть люди, которые расшифровывают эту юридическую конструкцию следующим образом.

С одной стороны, она четко указывает, что срок полномочий президента Украины составляет пять лет. С другой – в конституции написано, что президент пребывает в должности до избрания и вступления на пост следующего главы государства. С третьей стороны, конституция прямо запрещает во время военного положения проводить выборы Верховной рады, а вот запрета на проведение президентских выборов в ее тексте нет.

Би-би-си попыталась разобраться в анатомии „проблемы 20 мая“ и проанализировать, что именно изменится для Владимира Зеленского, украинского общества и государства в целом с этой датой.

Киевские собеседники Би-би-си утверждают, что таким образом прямо сейчас разворачивается самая масштабная комплексная информационная операция российских спецслужб в истории, цель которой – свержение в Украине законной власти и военное поражение Киева.

Для российской пропаганды и ряда украинских оппонентов Зеленского следующий понедельник – его последний день на должности президента Украины. День, в который Зеленский превращается в „просроченного президента“, а Украина – в государство без легитимной власти.

Для самого украинского лидера 20 мая станет очередным рабочим днем. Возможно, более напряженным, чем обычно, из-за ситуации на фронте. В связи с обострением боевых действий Зеленский отменил все международные визиты, в четверг провел заседание Ставки главнокомандующего в Харькове и выразил уверенность в том, что российское наступление будет сорвано. А уже дальше в планах Зеленского – подготовка к июньскому „саммиту мира“, продолжение сооружения фортификаций, усиление украинской армии и перелом ситуации на фронте.

Но раз уж так случилось, то нужно признать, что уже 21 мая Владимир Зеленский перестанет быть легитимным президентом. Поэтому он должен уйти в отставку и передать свои полномочия, как это, опять же, прописано в конституции, спикеру Верховной Рады. И уже спикер, в нашем случае – член президентской партии „Слуга народа“ Руслан Стефанчук – должен оставаться в ранге и.о. президента, пока новый глава государства не будет избран на выборах, когда бы они ни были проведены.

Пребывание спикера парламента в ранге и.о. президента, напоминают адепты этой юридической теории, – для Украины не новость. В феврале 2014 года после бегства из Киева Виктора Януковича Рада избрала спикером Александра Турчинова и он исполнял полномочия главы государства на протяжении трех месяцев, до инаугурации Петра Порошенко.

Круг лиц, сомневающихся в легитимности президента Владимира Зеленского после 20 мая, довольно широк – от бывшего однопартийца Зеленского Александра Дубинского до главы российского МИД Сергея Лаврова. Объединяет этих людей разве что то, что они являются оппонентами, противниками, а подчас и врагами украинского лидера.

Противники этой теории убеждены, что вопрос о легитимности президента после 20 мая яйца выеденного не стоит.

Самый простой аргумент, который они приводят, - это то, что ни один украинский президент не пребывал на посту ровно пять лет день в день - к примеру, второй президентский срок Леонида Кучмы из-за Майдана и третьего тура президентских выборов растянулся до пяти лет и двух месяцев, - и сомнений в легитимности ни одного из них в связи с этим не возникало.

При этом некоторые собеседники Би-би-си признают, что формулировки конституции действительно закладывают фундамент для разночтений.

В недавнем интервью Би-би-си министр юстиции Украины Денис Малюська заявил, что нормы конституции по поводу срока полномочий президента в военное время „сформулированы таким образом, что тот, кто хочет найти, к чему придраться или на чем построить теории заговора, тот это найдет“.