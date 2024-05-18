В субботу, 18 мая, в Украине вступил в силу новый закон о мобилизации. Положения документа меняют правила оповещения военнообязанных, воинского учета и призыва на военную службу.

Обязательное уточнение данных в ТЦК

Согласно новому закону, все военнообязанные мужчины в возрасте от 18 до 60 лет, не дожидаясь повестки, обязаны в течение двух месяцев актуализировать свои персональные данные: ФИО, дату и место рождения, адрес проживания, номера телефонов, адреса электронной почты.

В случае пребывания на территории Украины обновить данные можно в территориальном центре комплектования (ТЦК), центре предоставления административных услуг, а также через электронный кабинет призывника, военнообязанного и резервиста. Если же гражданин находится за границей - обновить актуализировать данные также можно через онлайн-кабинет призывника или через официальный электронный адрес или номер телефона ТЦК по месту пребывания на воинском учете.

Проверка военно-учетных документов

После вступления закона в силу все граждане Украины призывного возраста должны иметь при себе военно-учетные документы и предъявлять их по требованию уполномоченного представителя ТЦК или полицейского. Военный билет или временное удостоверение военнообязанного могут также попросить предъявить на пунктах пропуска через государственную границу Украины.

Вручение повестки с 18 мая

Вручать повестку, согласно новому закону, теперь могут: уполномоченные работники ТЦК, СБУ и подразделения Службы внешней разведки, работодатели, представители органов местного самоуправления, руководители учебных заведений при наличии распоряжения ТЦК, а также представители ЖКХ.

В случае уклонения гражданина от призыва ТЦК может обратиться в суд с иском о временном ограничении его в праве управления транспортным средством на время мобилизации.

Отсрочка от мобилизации