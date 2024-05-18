Россия атаковала Одесскую область, из Харьковской области эвакуировали около 10 тыс человек

Силы ПВО сбили на южном направлении три ракеты Х-59, две разведывательные дроны, один ударный и еще два неустановленного типа, сообщили Воздушное командование „Юг.

Также ночью 18 мая Россия атаковала два энергетических объекта в Украине. Один из них – на Полтавщине.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил начальник Полтавской ОВА Филипп Пронин и „Укрэнерго“.

По словам Пронина, российский дрон повредил энергетическую инфраструктуру в одном из районов региона.

В „Укрэнерго“ проинформировали, что в восточном и центральном регионах было атаковано два энергообъекта. Там добавили, что потребителей не отключали от подачи электроэнергии, аварийно-восстановительные работы продолжаются.

Из приграничных населенных пунктов в Харьковской области уже эвакуировали почти 10 тысяч человек.

Спасатели, полицейские и волонтеры продолжают эвакуировать жителей из населенных пунктов Волчанской общины в Харьковской области.

Об этом сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

„В общей сложности из приграничных населенных пунктов Харьковской области совместными усилиями эвакуировано уже более 9900 жителей. Только из Волчанской общины было эвакуировано около 2500 человек“, — говорится в сообщении.

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