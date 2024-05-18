18.05.2024, 09:40
ФОТО | Автомобиль перевернулся по необычной причине, пострадала пассажирка
Около шести часов утра, на 18-м километре дороги Имавере-Вильянди-Каркси-Нуйа, недалеко от Выхма в волости Пыхья-Сакала Вильяндиского уезда, произошло ДТП, в результате которого пострадал один человек.
По данным полиции, во время движения Renault, запасное колесо, которое было прикреплено к днищу, оторвалось и автомобиль начал раскачиваться. В результате чего водитель не справился с управлением и машина перевернулась.
Мужчина, управлявший автомобилем, не пострадал, а женщина на пассажирском сиденье получила травмы и была доставлена в больницу.
Движение транспорта на месте происшествия было затруднено почти на час.
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