ФОТО | Автомобиль перевернулся по необычной причине, пострадала пассажирка

По данным полиции, во время движения Renault, запасное колесо, которое было прикреплено к днищу, оторвалось и автомобиль начал раскачиваться. В результате чего водитель не справился с управлением и машина перевернулась.

Мужчина, управлявший автомобилем, не пострадал, а женщина на пассажирском сиденье получила травмы и была доставлена ​​в больницу.

Движение транспорта на месте происшествия было затруднено почти на час.

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