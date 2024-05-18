Образовательная программа „Первый поцелуй“ | Эксперты из Европы собрались в культурной столице обсудить половое воспитание
В пятницу культурная столица приняла более ста международных экспертов на конференции по половому воспитанию „Первый поцелуй“. Специалисты в этой области обсудили тенденции эстонской и европейской науки о человеководении и поделились лучшими практиками преподавания.
Участники конференции также получили обзор ожиданий молодых людей от сексуального образования и различных способов решения этих тем более современным способом. Помимо прочего, на конференции можно было попробовать VR-решение „Эмоции любви“, принять участие в электронной викторине и лаборатории на тему оргазма.
„Опыт молодых людей в Эстонии очень разный. В школах есть специалисты, которые широко обсуждают темы сексуального здоровья, но есть и те, кто практически этого не делает“, сказала Кристель Якобсон-Палло, руководитель проекта образовательной программы. По ее словам, важно задействовать разные стороны, которые так или иначе контактируют с молодежью. Это делается для того, чтобы найти новые способы, оправдать ожидания современной молодежи и поддержать ее в процессе становления.
Вступительные слова конференции были посвящены вопросу, что значит вырасти самим собой и что создает необходимую среду для молодого человека. На второй панели обсудили преподавание человековедения и сексуальное образование глазами молодежи.
Можно было принять участие в пяти практических мастер-классах. Капитан полиции Маарья Пунак рассказала об опасности Интернета для сексуального образования. „Сексуальное сознание должно быть результатом сотрудничества школы и дома — когда истории доходят до нас, это уже очень плохо. „Молодые люди могут не критично относиться к источнику, когда спрашивают совета по поводу секса, и могут в конечном итоге общаться со злонамеренными людьми, которые дают опасные для их здоровья рекомендации или высмеивают их - в худшем случае они могут вести беседу с педофилом“, сказала Пунак. „Мы знаем, что на эти форумы приходят люди с недобрыми намерениями, потому что при общении в Интернете легко выдавать себя за кого-то другого“, добавила она.
В панельных дискуссиях приняли участие педагог-психолог Мерилин Мандель, член правления Ассоциации гуманитарных наук Силья Пийр, директор школы Кярдла Маргит Кагадзе и специалист по работе с молодежью Маркос Парве. Модератор дискуссии педагог для взрослых Трине Тамм. Катрин Кютт-Оад представила свою магистерскую работу, в которой она исследовала ожидания и восприятие молодыми людьми сексуального образования.
В конференции также участвовала Кайли Лаасик, ученица 12-го класса тартуской средней школы имени Кристьяна Яака Петерсона, которая провела исследование о сексуальной осведомленности среди молодежи по проблемам, связанным с сексуальностью, на примере семейного воспитания. В результате Лаасик обнаружила, что самая большая проблема заключается в том, что учителя в эстонских школах не говорят открыто о сексуальном здоровье, и то же самое происходит и дома. Как и Пунак, Лаасик также указывает на опасность Интернета в формировании сексуального сознания молодежи.
Образовательная программа для молодежи „Первый поцелуй“ является частью проекта „Целующийся Тарту“, который входит в основную программу культурной столицы Европы Тарту 2024. Проект поддерживает Erasmus+ и агентство Европейского корпуса солидарности из программы Erasmus+.
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