Образовательная программа „Первый поцелуй“ | Эксперты из Европы собрались в культурной столице обсудить половое воспитание

Участники конференции также получили обзор ожиданий молодых людей от сексуального образования и различных способов решения этих тем более современным способом. Помимо прочего, на конференции можно было попробовать VR-решение „Эмоции любви“, принять участие в электронной викторине и лаборатории на тему оргазма.

„Опыт молодых людей в Эстонии очень разный. В школах есть специалисты, которые широко обсуждают темы сексуального здоровья, но есть и те, кто практически этого не делает“, сказала Кристель Якобсон-Палло, руководитель проекта образовательной программы. По ее словам, важно задействовать разные стороны, которые так или иначе контактируют с молодежью. Это делается для того, чтобы найти новые способы, оправдать ожидания современной молодежи и поддержать ее в процессе становления.

Вступительные слова конференции были посвящены вопросу, что значит вырасти самим собой и что создает необходимую среду для молодого человека. На второй панели обсудили преподавание человековедения и сексуальное образование глазами молодежи.

Можно было принять участие в пяти практических мастер-классах. Капитан полиции Маарья Пунак рассказала об опасности Интернета для сексуального образования. „Сексуальное сознание должно быть результатом сотрудничества школы и дома — когда истории доходят до нас, это уже очень плохо. „Молодые люди могут не критично относиться к источнику, когда спрашивают совета по поводу секса, и могут в конечном итоге общаться со злонамеренными людьми, которые дают опасные для их здоровья рекомендации или высмеивают их - в худшем случае они могут вести беседу с педофилом“, сказала Пунак. „Мы знаем, что на эти форумы приходят люди с недобрыми намерениями, потому что при общении в Интернете легко выдавать себя за кого-то другого“, добавила она.