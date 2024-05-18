Золотая Евролига по волейболу: мужская сборная Эстонии стартовала с победы над Северной Македонией

Эстонские волейболисты ни разу не позволили хозяевам выйти в перед в первом сете и выиграли со счетом 25:23. Однако во втором сете эстонская сборная не смогла добиться успеха, и инициативу перехватили македонцы. Хозяева выиграли во втором сете со счетом 25:14.

Третий сет до счета 12:12 был равным, затем подопечные Алара Рикберга добились небольшого успеха и выиграли сет со счетом 25:19. В первой половине четвёртого сета македонцы постоянно вырывались вперед, но при счёте 16:16 эстонские волейболисты совершили рывок (3:0). Хозяева еще дважды сравнивали счет (20:20 и 22:22), но в конце сета гости одержали победу со счетом 25:22. Решающие очки набрали Карли Аллик и Мярт Таммеару.

Победа сборной Эстонии была омрачена травмой Валентина Кордаса, Кордас, заменивший Роберта Техта во втором сете, стабильно играл до четвертого сета (19:16). Во время одной из подач он неудачно приземлился и подвернул ногу, из-за чего был вынужден досрочно завершить игру. На данный момент неизвестно, насколько серьезной оказалась травма.

Мярт Таммеару и Рене Теппан с 16 очками стали самыми результативными игроками в составе сборной Эстонии. Андри Аганиц набрал девять очков, а Анри Трейал — восемь очков. Кордас, удачно вышедший на замену, набрал шесть очков.

Сегодня сборная Эстонии на этой же площадке сыграет с Чехией. Начало встречи в 21:15.

На следующей неделе сборная Эстонии проведет два матча в Испании - первую игру с хозяевами площадки и второй матч с Финляндией. Третий этап европейской Золотой лиги состоится в Раквере с 31 мая по 2 июня. Соперниками эстонской сборной будут сборные Азербайджана и Люксембурга.

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