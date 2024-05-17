В Петербурге произошел взрыв в здании военной академии

О взрыве в районе военной академии также рассказал житель Петербурга, сообщают РИА Новости со ссылкой на администрацию Калининского района.

По данным „Фонтанки“, в подвале вуза взорвался учебный боеприпас. О взрыве учебного боеприпаса также пишет телеграм-канал „Ротонда“ со ссылкой на источники. Телеграм-каналы Baza и Shot писали, что причиной взрыва могла стать атака беспилотника, однако подтверждений этому нет.

Baza пишет о семи пострадавших в результате взрыва. Один из них, как утверждает телеграм-канал, находится в реанимации. По данным „Фонтанки“, пострадавших как минимум двое, по данным Mash — трое.