ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (814-й день) | Зеленский подписал закон о мобилизации заключенных

Массированная атака дронов на Новороссийск, Туапсе и Севастополь. Минобороны РФ заявило, что сбило более 100 украинских беспилотников. В Новороссийске и Туапсе атакованы НПЗ, в Севастополе пропал свет.

В ночь на 17 мая ВСУ нанесли массированный удар беспилотниками по трем российским регионам и аннексированному Крыму, сообщили в Минобороны России.

По данным ведомства, дежурные средства ПВО уничтожили и перехватили более 100 дронов, в том числе 51 беспилотник сбит над территорией Крымского полуострова, 44 — над Краснодарским краем, шесть — над Белгородской областью и еще один — над Курской областью. Кроме того, в акватории Черного моря авиацией и патрульными катерами Черноморского флота уничтожены шесть безэкипажных катеров.



Украинский генштаб пишет об атаках россиян на двух направлениях в Харьковской области.

Украинский генштаб в сводке на 17:00 по местному времени сообщил о попытке россиян наступать по направлению от села Глубокое на село Липцы к северу от Харькова.

В предыдущей сводке, на 13:30, генштаб писал о попытке атаки противника на село Старица на востоке Харьковской области.

Генштаб утверждает, что обе атаки отбиты. Глубокое находится в пяти-шести километрах от границы, и оно значится в списке из 12 населенных пунктов, о захвате которых за неделю боев сегодня объявило российское министерство обороны.

Липцы расположены еще на пять-шесть километров южнее. От них до северной окраины Харькова — всего около 17 км. Старица расположена у самой границы восточнее Волчанска.



Минобороны России сообщило о захвате 12 населенных пунктов Харьковской области.

Минобороны России утверждает, что российские войска за неделю захватили 12 населенных пунктов Харьковской области.

Речь идет, по словам Минобороны, о следующих селах: Борисовка, Бугроватка, Гатище, Глубокое, Красное, Лукьянцы, Мороховец, Огурцово, Олейниково, Плетеневка, Пыльная, Стрелечья.

Как следует из заявления Минобороны, российские войска продолжают продвижение.