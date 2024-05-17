ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (814-й день) | Зеленский подписал закон о мобилизации заключенных
Подводим итоги очередного дня войны.
Массированная атака дронов на Новороссийск, Туапсе и Севастополь. Минобороны РФ заявило, что сбило более 100 украинских беспилотников. В Новороссийске и Туапсе атакованы НПЗ, в Севастополе пропал свет.
В ночь на 17 мая ВСУ нанесли массированный удар беспилотниками по трем российским регионам и аннексированному Крыму, сообщили в Минобороны России.
По данным ведомства, дежурные средства ПВО уничтожили и перехватили более 100 дронов, в том числе 51 беспилотник сбит над территорией Крымского полуострова, 44 — над Краснодарским краем, шесть — над Белгородской областью и еще один — над Курской областью. Кроме того, в акватории Черного моря авиацией и патрульными катерами Черноморского флота уничтожены шесть безэкипажных катеров.
Украинский генштаб пишет об атаках россиян на двух направлениях в Харьковской области.
Украинский генштаб в сводке на 17:00 по местному времени сообщил о попытке россиян наступать по направлению от села Глубокое на село Липцы к северу от Харькова.
В предыдущей сводке, на 13:30, генштаб писал о попытке атаки противника на село Старица на востоке Харьковской области.
Генштаб утверждает, что обе атаки отбиты. Глубокое находится в пяти-шести километрах от границы, и оно значится в списке из 12 населенных пунктов, о захвате которых за неделю боев сегодня объявило российское министерство обороны.
Липцы расположены еще на пять-шесть километров южнее. От них до северной окраины Харькова — всего около 17 км. Старица расположена у самой границы восточнее Волчанска.
Минобороны России сообщило о захвате 12 населенных пунктов Харьковской области.
Минобороны России утверждает, что российские войска за неделю захватили 12 населенных пунктов Харьковской области.
Речь идет, по словам Минобороны, о следующих селах: Борисовка, Бугроватка, Гатище, Глубокое, Красное, Лукьянцы, Мороховец, Огурцово, Олейниково, Плетеневка, Пыльная, Стрелечья.
Как следует из заявления Минобороны, российские войска продолжают продвижение.
Российский президент Владимир Путин сказал в пятницу, что Россия не собирается на сегодняшний день захватывать Харьков.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский сказал, что украинским войскам удалось стабилизировать ситуацию с наступлением российской армии на севере Харьковской области.
Зеленский сказал, что российские войска продвинулись на 10 километров.
Путин отрицает планы захвата Харькова.
Планов взятия Харькова у России на сегодняшний день нет, утверждает российский президент Владимир Путин, который сейчас находится с визитом в Китае. Его заявление прозвучало на фоне начавшегося в мае наступления на севере Харьковской области. По его словам:
Российские войска создают буферную зону с приграничными регионами страны;
Вина за наступление российской армии под Харьковом лежит на Киеве, так как ВСУ обстреливают Белгород;
Российские войска продвигаются под Харьковом строго по плану.
Союзники по НАТО все ближе к решению отправить военных инструкторов в Украину, пишет Deutsche Welle со ссылкой на NYT.
Глава Объединенного комитета начальников штабов США Чарльз Браун заявил, что развертывание инструкторов НАТО в Украине представляется неизбежным. „Мы к этому придем“, - сказал он. Но на данный момент, по его словам, такое обучение на территории Украины поставит под угрозу безопасность инструкторов НАТО и, скорее всего, потребует использования дефицитных средств ПВО для защиты инструкторов вместо критически важной украинской инфраструктуры.
NYT отмечает, что сейчас американские чиновники признают, что нынешняя подготовка украинских войск, которая осуществляется в Германии, Польше и США, недостаточна, и что им нужна более качественная и быстрая подготовка, чтобы противостоять ожидаемому наступлению российских войск этим летом. По данным издания, из-за нехватки личного состава в ВСУ, которая достигла „критической точки“, украинские чиновники попросили США и союзников по НАТО помочь в подготовке еще 150 тысяч новобранцев.
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, разрешающий мобилизацию осужденных за нетяжкие преступления, сообщает „РБК-Украина“.
Согласно документу некоторые категории осужденных и заключенных в Украине смогут на добровольной основе пойти на службу в армию. Это будет служба по контракту во время военного положения.
Закон предусматривает условно-досрочное освобождение от отбывания наказания для осужденных, которые согласятся подписать контракт. Однако мобилизоваться в армию смогут не все. Решение выносит суд.
В Минобороны Украины объясняли, что мобилизованные заключенные будут служить в специальных подразделениях. Кроме того, требуется заключение военно-врачебной комиссии и готовности командира принять такое лицо на службу.
В армию не смогут мобилизовать лиц, отбывающих наказание или осужденных за:
преступления против национальной безопасности Украины (ст. 109 - ст. 114-2 Уголовного кодекса);
совершение умышленного убийства двух или более лиц, или совершенного с особой жестокостью, или сопряженного с изнасилованием или сексуальным насилием (ч. 2 ст. 115 УКУ);
за уголовные правонарушения против половой свободы и половой неприкосновенности лица (уголовные правонарушения, предусмотренные ст. 152 - 156-1 УКУ);
терроризм (уголовные правонарушения, предусмотренные ст. 258 - 258-6 УКУ);
ДТП со смертельным исходом совершено под влиянием наркотиков или алкоголя (ч. 4 ст. 286-1 УКУ).
Также ограничения будут действовать на заключенных за особые тяжкие коррупционные преступления.
В Министерстве юстиции Украины сообщали, что по состоянию на 15 мая 2024 года в тюрьмах находится 27471 осужденный, среди них 1538 женщин. Согласно опросу, который проводил Минюст в апреле, около 4,5 тысячи осужденных были готовы пойти в армию в обмен на досрочное освобождение.
„Олимпийское перемирие“ Зеленский назвал „неживой историей“
Прекращение огня на период Олимпиады в Париже не применимо к боевым действиям между Россией и Украиной, сказал журналистам украинский президент Владимир Зеленский.
„У нас уже было прекращение огня. Но оно не очень работает с этим врагом. Кроме того, есть риск — кто будет фиксировать, что во время прекращения огня их силы не подойдут к нам? Прекращение огня же не мешает технике заехать ближе, а потом включить наступление. То есть я не понимаю детали. Для меня пока это звучит, как неживая история“, — сказал Зеленский.
Олимпиада в Париже пройдет с 26 июля по 11 августа. На это время президент Франции Эммануэль Макрон предлагал объявить прекращение огня в том числе в войне в Украине.
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