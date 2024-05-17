ВИДЕО | В пожаре в Ласнамяэ погибли два человека
Сегодня, 17 мая, в 11:33 центр тревоги получил сообщение о пожаре на улице Вессе в столичном районе Ласнамяэ. Прибывшие на место спасатели обнаружили, что горит автодача. Внутри были обнаружены тела двух человек.
Первыми на место прибыли спасатели Ласнамяэ в 11:38, которые увидели горящую открытым пламенем автодачу. Они сразу же приступили к тушению прицепа и локализовали возгорание к 11:47. К сожалению, после этого внутри обнаружили тела двух погибших.
Также на место прибыли спасатели Пирита, скорая помощь и полиция.
По словам руководителя спасательных работ, по их прибытию на место дом на колесах был настолько охвачен пламенем и раскален, что, не поборов огонь, войти внутрь было невозможно.
Точные обстоятельства пожара установит полиция.
В этом году пожары в Эстонии унесли жизни уже 26 человек.
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