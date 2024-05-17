ВИДЕО | В пожаре в Ласнамяэ погибли два человека

Первыми на место прибыли спасатели Ласнамяэ в 11:38, которые увидели горящую открытым пламенем автодачу. Они сразу же приступили к тушению прицепа и локализовали возгорание к 11:47. К сожалению, после этого внутри обнаружили тела двух погибших.

Также на место прибыли спасатели Пирита, скорая помощь и полиция.

По словам руководителя спасательных работ, по их прибытию на место дом на колесах был настолько охвачен пламенем и раскален, что, не поборов огонь, войти внутрь было невозможно.

Точные обстоятельства пожара установит полиция.

В этом году пожары в Эстонии унесли жизни уже 26 человек.

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